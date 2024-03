El rock sube el tono de la primera jornada del Estéreo Picnic de Bogotá

Bogotá, 21 mar (EFE).- Los acordes de las canciones de Kings of Leon, Limp Bizkit, 30 Seconds to Mars o Hozier subieron el tono este jueves de la primera jornada del Festival Estéreo Picnic de Bogotá, en que también tuvo la presentación de la española Bad Gyal.

En el Parque Simón Bolívar, que acoge por primera vez uno de los eventos musicales más importantes de Colombia, el público cumplió con la ya tradicional cita y se congregó para celebrar el primero de cuatro días de fiesta en la que los asistentes verán a algunos de los mejores intérpretes de rock, reguetón, electrónica y pop del mundo.

El inicio de la jornada estuvo marcado por un aguacero, pero eso no desanimó a la gente que empezó a llegar al parque para disfrutar, una vez escampó, algunas de las atracciones mecánicas instaladas por los patrocinadores.

Los asistentes también se acercaron a las diferentes tarimas para ver a artistas locales como Lucas Hill, Buha 2030 o Maca & Gero, que calentaron los ánimos antes de que salieran al escenario las grandes estrellas de la jornada.

El irlandés Hozier celebró su culto y el público se rindió ante él, especialmente cuando interpretó 'Take me to church' y las pantallas de los celulares se elevaron para grabar el momento de éxtasis de su ceremonia.

Luego fue el turno de 30 Seconds to Mars y de Jared Leto, a quien el frío y la altura no le impidieron conectar con un público que se dejó llevar por su energía y su actitud.

El estadounidense, que conquistó con su carisma a la multitud, invitó al escenario al colombiano Manuel Medrano y sorprendieron con una nueva canción, que fue aprobada por un público que aplaudió y se emocionó con el sorpresivo momento.

Cuando Limp Bizkit saltó al escenario y en la pantalla salió el logotipo de la banda, el público enloqueció y se contagió de la energía del vocalista Fred Durst, que jocosamente se quejó de la falta de aire porque Bogotá está ubicada a más 2.500 metros sobre el nivel del mar.

Este show, que tuvo problemas de sonido, estuvo marcado por una espesa neblina que, sin embargo, no impidió que los asistentes saltaran sin parar al ritmo de las rimas de la banda norteamericana.

En este contexto salieron luego al escenario los Kings of Leon, que con sus potentes acordes mantuvieron arriba la energía de una multitud a la que ni siquiera el frío y la neblina doblegaron.

El viernes se llevará a cabo la segunda jornada del festival, cuyos platos fuertes son la estadounidense Sza y el británico Sam Smith, que se presentará por segunda vez en el Festival Estéreo Picnic. EFE

