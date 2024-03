El Parlamento de Venezuela aprueba la creación de un nuevo estado en el territorio disputado con Guyana

La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela ha aprobado este jueves por unanimidad la creación de un nuevo estado en el territorio del Esequibo, disputado con Guyana, a través de la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, presentada a finales de 2023 por el presidente del país, Nicolás Maduro. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, ha señalado que esta norma será remitida al Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie acerca de su constitucionalidad de su carácter orgánico según la Constitución del país. "Cumplimos con el pueblo de Venezuela que salió masivamente a decir cinco veces sí, el 3 de diciembre de 2023", ha declarado. Durante el debate antes de la votación, el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y líder de la comisión de política interior de la AN, Diosdado Cabello, ha indicado que este instrumento legal reivindica el derecho del pueblo venezolano de defender su territorio. "Esta ley es modelo y debe servir para quienes toman decisiones en el mundo tengan bien claro cual será la posición de Venezuela de ahora en adelante. Esa Ley se debe cumplir", ha manifestado, según ha recogido el portal de noticias Últimas Noticias. La vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, ha señalado que "los venezolanos y venezolanas nunca" renunciarán a sus "legítimos derechos sobre el territorio de la Guayana Esequiba" y así lo expresaron "en el referéndum consultivo del 3 de diciembre". "Venezuela celebra de pie y con su dignidad histórica incólume la aprobación, por la Asamblea de Venezuela, del proyecto de ley para la defensa de la Guayana Esequiba". La disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo data de hace casi dos siglos, si bien ha sido hace cinco años con el descubrimiento de importantes yacimientos petroleros bajo sus aguas cuando se reavivó el conflicto. Ambos países están enfrentados por 159.000 kilómetros cuadrados de territorio al oeste del río Esequibo, lo que constituye dos tercios de la superficie total de Guyana. De hecho, Venezuela celebró en diciembre un referéndum sobre el Esequibo, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue aprobado con una "abrumadora" mayoría" al haber recibido más del 95 por ciento de los votos. No obstante, la oposición denunció una baja participación durante la jornada, señalando la ausencia de colas en los centros electorales.