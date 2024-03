DHL Express, AbbVie, Cisco, Redarbor y Plytix, las mejores empresas para trabajar en España en 2024

Great Place To Work ha reconocido a las mejores empresas para trabajar en España en 2024 con el distintivo 'Best Workplaces', entre las que destacan en sus respectivas categorías DHL Express, Abbvie, Cisco, Redarbor y Plytix. En concreto, la firma divide a las empresas en función de su plantilla, quedando distribuidas un año más en cinco categorías, que van desde 50 a 100 empleados hasta superar los 1.000 trabajadores. Dentro de las empresas con más de 1.000 trabajadores, la empresa de transporte de mercancías DHL Express España se ha consolidado con el primer puesto de la lista. En la categoría también se encuentran Banca March, la farmacéutica Lilly, Reale Seguros y GFT It Consulting. Entre las compañías de entre 501 y 1.000 empleados, el primer puesto en la edición de este año lo ocupa AbbVie, seguida Admiral Seguros, Salesforce, Agilent Technologies y Hotelatelier. La siguiente categoría (251-500 empleados) está liderada por Cisco, seguida de otras firmas como Stryker, los hoteles Hilton, Equinix y Kairós DS. De 101 a 250 empleados es la categoría con mayor número de empresas. Dentro de esta división, la primera compañía del ranking es Redarbor, Guidewire Software, CrowdStrike, Novaluz Energía, Sandoz Farmacéutica, Verisk, EcoVadis y Grupo Visual MS, Ecoembes y Astellas Pharma. Por último, entre las empresas con una plantilla formada entre 50 y 100 empleados destacan Plytix, Brown Forman España, Theramex Healthcare Spain, Altair Engineering y Real-Time Innovations. Para la edición de 2024, Great Place To Work analizó el mayor número de empresas hasta la fecha, con 423 compañías de diferentes tamaños y sectores, lo que implicó contar con la opinión de 394.231 trabajadores. Además, la consultora ha entregado cinco galardones especiales que premian la excelencia de las empresas que generan un impacto en el negocio, las personas y la sociedad, junto con el reconocimiento al 'Mejor Directivo Best Workplaces 2024' y al 'Mejor Embajador Great Place to Work', que han recaído sobre el consejero delegado de Hotelatelier, Alfonso Castellano y José Ortega, el 'talent acquisition manager' de Novaluz Energía, respectivamente. "Existen determinados valores que, cuando una empresa los hace suyos, involucrando a toda la comunidad, se convierten en realidad, y nace una empresa líder. Hoy, tenemos a los líderes empresariales reunidos que han sido capaces de obtener extraordinarios resultados de negocio cuidando a las personas de su compañía. Son ejemplos de congruencia, hacen lo que dicen que van a hacer. Para nueve de cada diez de sus empleados, sus líderes representan los valores que promueven", según ha explicado el director general de Great Place To Work España, Nicolás Ramilo.