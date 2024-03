De la Fuente: "Habíamos perdido la costumbre de perder"

Londres, 22 mar (EFE).- Luis de la Fuente, técnico de la selección española, manifestó que el equipo había "perdido la costumbre de perder" y que, aunque no le guste la derrota, se queda con una lectura positiva.

España sufrió este viernes la segunda derrota de la era Luis de la Fuente al caer contra Colombia con un gol de Daniel Muñoz tras asistencia de Luis Díaz.

"No es agradable perder ningún partido. Habíamos perdido la costumbre de perder. Hoy teníamos un rival muy fuerte en frente y nos tenemos que quedar con las lecturas positivas. Ha sido una primera parte muy buena y hemos perdido el control en la segunda. Ahí hemos jugado más a los que a ellos les interesa. Nos han sacado del partido", afirmó De la Fuente en rueda de prensa.

"Hemos afrontado el partido para ganar. No sabemos jugar a otra cosa que no sea a ganar. En ese primer tiempo hemos estado cerca de tener una ventaja en el marcador. En la segunda, el rival también juega. No ha faltado ambición ni ganas de competir. Ahora los jugadores están mal, porque no les gusta perder. Esto es bueno, tener un equipo con tantas ganas de ganar"

"Los debuts no han sido de manera caprichosa, queríamos ver a esos jugadores en estos escenarios porque son nuestro futuro, para que cuando requiramos de ellos en junio estén preparados. No nos gusta perder, pero la lectura es positiva".

Ahora España volverá a Madrid, donde se enfrentará el 26 de marzo en el Santiago Bernabéu a Brasil.

"El martes será otro partido, estoy convencido".

Londres, 22 mar (EFE).- Dani Vivian, central del Athletic de Bilbao y de la selección española, aseguró estar "muy contento" de su debut con España, pero no tanto con el resultado, tras la derrota por 0-1 ante Colombia.

El central fue testigo directo del tanto de Daniel Muñoz, después de que Luis Díaz le batiera en el uno para uno.

"Lo he vivido con muchísima ilusión. Durante la semana me han dado mucha confianza el míster, el cuerpo técnico, los compañeros... Estoy muy contento del debut, no tanto del resultado", dijo el central en Televisión Española.

Sorbe el gol de Luis Díaz, Vivian afirmó que ha sido "una individualidad buenísima".

"Ha llegado a línea de fondo y la ha puesto, ha sido un gran gol", admitió el español, que también habló de lo que le faltó a España.

"Creo que no hemos llegado a conectar con la gente de arriba, hemos estado un pelín separados de más en la creación. Nos ha faltado presencia en área rival para tener control del juego".

Londres, 22 mar (EFE).- El portero navarro de la Real Sociedad Alex Remiro mostró su alegría por debutar con la selección española absoluta hoy pese a la derrota contra Colombia (0-1) y señaló que para él ya es un "premio" ir convocado.

Remiro dijo que consideraba un "premio" estar presente en la convocatoria y con el grupo en Londres, donde la selección española cuajó un gris partido contra Colombia.

"Hemos estado reconocibles, hemos tenido alguna ocasión clara, pero hay que seguir" tras la derrota, dijo el portero.

También consideró un "premio muy grande" para su club, la Real Sociedad, su presencia junto a compañeros como Merino, Zubimendi y Oyarzábal, aunque destacó que hay "un muy buen grupo" que le ha acogido "de maravilla".

Remiro instó al equipo a "mejorar y trabajar para que no nos vuelva a pasar" en el próximo partido amistoso de preparación de la Eurocopa, contra Brasil, que se caracteriza por su juego ofensivo y la labor de sus extremos, a juicio del portero.