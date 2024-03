Crónica del Partizán - Real Madrid, 76-88

El Real Madrid venció (76-88) al Partizán este jueves en la jornada 31 de la Euroliga para seguir mirando desde lo alto la apretada lucha por estar en los 'playoffs', muy cómodo en su liderato el equipo blanco para ser cabeza de serie con un récord ya de 25 triunfos en la fase regular. Los de Chus Mateo dejaron atrás el bache de tres derrotas seguidas en una semana de doble ración y doble triunfo. El cuadro español, que firmó un 25º histórico, un récord que aún agrandará casi con seguridad, rompió el encuentro al final del tercer cuarto con Mario Hezonja (25 puntos) y Facundo Campazzo. El croata fue el más inspirado de un primer tiempo espeso y mantuvo su acierto en el segundo periodo. Mientras, el argentino despertó tras el descanso, para liderar a un Madrid que volvió a asaltar el Stark Arena con el buen recuerdo de los pasados 'playoffs', el detonante para ser campeones de Europa. El equipo blanco no las tuvo todas consigo de inicio, fallando mucho pero en igualdad con los serbios (31-33). El Partizán falló sobre todo en el triple y tampoco le sonrió mucho el acierto, con algo más de puntuación en Nunnally y Kaminsky. La batalla siguió igual tras el paso por vestuarios, hasta que Campazzo y Hezonja empezaron un toma y daca que se tradujo en un 0-16. El Madrid dejó atrás a los locales (54-66), un Partizán que no pudo hacer buena su victoria sobre el Baskonia para pedir sitio en el 'play-in'. Kevin Punter, con 11 puntos seguidos, sacó el orgullo de los de Zeljko Obradovic en el último cuarto, pero los de Mateo, que habían defendido bien hasta entonces, no perdonaron la buena renta para seguir disfrutando sin rival en Europa. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: PARTIZÁN, 76 - REAL MADRID, 88. (31-33, al descanso). --EQUIPOS. PARTIZÁN: Dozier (3), Punter (16), Ponitka (-), Caboclo (9) y Kaminsky (19) --quinteto inicial--; Avramovic (10), Andjusic (3), Jaramaz (-), Nunnally (16), Smailagic (-). REAL MADRID: Campazzo (7), Causeur (10), Hezonja (25), Deck (13) y Poirier (7) --quinteto inicial--; Tavares (8), Musa (3), Abalde (5), Alocén (-), Yabusele (10), Hugo González (-). --PARCIALES: 13-13, 18-20, 23-35, 22-20. --ÁRBITROS: Rocha, Zamojsky y Peerandi. --PABELLÓN: Stark Arena.