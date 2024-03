Crónica del España - Colombia, 0-1

La selección española masculina de fútbol perdió (0-1) contra Colombia este viernes en un duelo amistoso celebrado en el Estadio Olímpico de Londres, de más a menos hasta quedarse sin juego ni ocasiones en un segundo tiempo 'cafetero', que destapó dudas en España de cara la Eurocopa de este verano. Los de Luis de la Fuente se desinflaron en su presión y búsqueda de la portería rival, un juego ofensivo que, en realidad, no dejó ni una ocasión de peligro. Colombia, equipo que lleva dos años sin perder un partido, marcó en la reanudación, un golazo de Daniel Muñoz, y frenó las buenas sensaciones que traía España en su camino a la cita continental de dentro de tres meses. La selección española demostró de inicio el hambre de las nuevas generaciones, jugadores con pocos partidos con España y los debuts de Dani Vivian, Pau Cubarsí y Álex Remiro, pero que quieren su sitio en la EURO. Sin embargo, el paso de los minutos sonrió a los sudamericanos y España culminó un partido discreto. En un once inesperado, a 'La Roja' no le faltó mordiente, presión y esfuerzo por llevar el encuentro a su terreno, pero sí echó de menos más profundidad y ocasiones para evitar un justo 0-0 al descanso. De hecho, España fue de más a menos, a la inversa de una Colombia que demostró ser un equipo con la confianza alta. Alejandro Grimaldo, representante del gran Leverkusen de Xabi Alonso, metió el miedo en el cuerpo de inicio a los cafeteros. El equipo sudamericano pecó de respetuoso y dejó a España hacer en las llegadas por banda izquierda, protagonista además los de De La Fuente con el balón. La triple campeona de Europa mordió en la presión, sin negociar el esfuerzo Mikel Merino o Gerard Moreno, y miró al área rival siempre que levantó la cabeza. El jugador de la Real Sociedad dejó buenas llegadas desde segunda línea pero a España le faltó más peligro en sus ocasiones: la mejor, un cabezazo de Vivian. La intención de llegar lejos por la otra banda, con Pedro Perro, falló por culpa del trabajo que dio Luis Díaz en alguna carrera y, poco a poco, Colombia fue sacando a España de su campo. Los de Néstor Lorenzo tampoco tuvieron una opción clara de gol, una acción ensayada a balón parado y un disparo de Carrascal, pero se fueron al vestuario con la sensación de haber frenado el ímpetu de 'La Roja'. ESPAÑA PIERDE EL CONTROL EN EL SEGUNDO TIEMPO Tras el descanso, el técnico de Colombia optó primero por el 'plan B' y encontró premio, aprovechando además la inercia que ya le era favorable. James Rodríguez saltó desde el banquillo y, junto a ese paso al frente en intensidad, se hizo con el balón. El ex del Real Madrid y Díaz revolucionaron a los cafeteros, hasta lograr el 0-1 justo cuando De la Fuente tenía sus cambios en la banda. La carrera del jugador del Liverpool dejó en el suelo al debutante Vivian y, en el segundo palo, apareció Daniel Muñoz con un acrobático remate para batir a un Álex Remiro que había entrado por David Raya para el segundo tiempo. Entonces saltaron Álvaro Morata, Nico Williams y Álex Baena, en busca de cambiar la cara a España. El equipo de De la Fuente recuperó algo de presión arriba y, en una recuperación, Baena tuvo la opción de pillar descolocada a la defensa rival. Colombia, que se gustó por momentos con James para una grada de mayoría colombiana, alcanzó el nivel que traía de una racha de dos años sin perder y supo también defenderse. Yamine Lamal fue la última opción española para tratar de asomar, pero el joven jugador del FC Barcelona no apareció tampoco, o no le encontraron sus compañeros, como Nico Williams o Morata. Baena se quiso ganar el pan por dentro, pero no hubo resquicio en Colombia, más cerca el segundo que el empate en los minutos finales. Un mal estreno de 2024 para España, que perdió su primer partido de un año con Eurocopa, amistoso pero en un momento en el que toca reforzar la candidatura. Por fortuna, el martes, en el Santiago Bernabéu contra toda una Brasil, la selección de De la Fuente tendrá la posibilidad de desquitarse y recuperar sensaciones para dar buenas noticias en medio además de otro momento delicado de su Federación, con registros y detenciones de la Guardia Civil. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESPAÑA, 0 - COLOMBIA, 1. (0-0, al descanso). --ALINEACIONES. ESPAÑA: Raya (Álex Remiro, descanso); Porro, Vivian, Laporte (Cubarsí, min.83), Grimaldo; Zubimendi, Merino, Sarabia (Lamine Yamal, min.72), Gerard Moreno (Baena, min.62), Oyarzabal (Nico Williams, min.62) y Joselu (Morata, min.62). COLOMBIA: Vargas; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Lucumí, Mojica; Castaño (Richard Ríos, descanso), Jefferson Lerma, Jhon Arias, Carrascal (James, descanso), Luis Díaz y Cassierra (Santos Borré, min.75). --GOL: 0 - 1, min.61, Daniel Muñoz. --ÁRBITRO: Michael Oliver (ING). Sin amonestados. --ESTADIO: Olímpico de Londres.