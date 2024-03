Bielsa afronta la Copa América con "perspectivas positivas"

San Sebastián, 22 mar (EFE).- El entrenador de la selección de Uruguay, el técnico argentino Marcelo Bielsa, opina que las "perspectivas" de su equipo para la Copa América son "positivas", aunque en este momento se trata de algo "difícil de considerar" todavía.

"El último partido que jugamos fue en noviembre y en este período de marzo todavía no hemos jugado. Avanza la temporada en los clubes y el rendimiento de los jugadores en líneas generales es parejo, por lo cual las perspectivas serían positivas", ha detallado Bielsa durante una conferencia de prensa ofrecida este viernes en San Sebastián.

El entrenador de Uruguay, que prepara en esta ciudad el próximo partido amistoso que su combinado disputará este sábado en Bilbao contra la selección de Euskadi, se ha referido durante su comparecencia al tiempo transcurrido desde que se puso al frente de la selección celeste.

"He tenido muy pocas oportunidades en el tiempo que llevo, que todavía no es un año de trabajo en Uruguay, de transmitir las ideas que me representan como entrenador", ha explicado el técnico suramericano.

"Tuve un bloque de partidos amistosos, ni bien comencé a trabajar, con rivales que no fueron de alta jerarquía", ha recodado Bielsa, quien ha precisado que "inmediatamente" después "empezaron las eliminatorias", en las que "sustancialmente" lo que se percibe "es el resultado y no el estilo".

"Sinceramente, no puedo decir que he tenido influencia en relación al fútbol uruguayo", ha explicado con humildad el seleccionador, quien no ha descartado que finalmente pueda ser así "con el paso del tiempo".

En cualquier caso, ha recalcado que "la impronta depende del éxito". "No hay impronta sin éxito", ha remarcado Bielsa, quien se ha mostrado partidario de esperar a ver "cómo se desarrollan los próximos episodios" de la selección uruguaya.

Bielsa se ha referido también a algunos de los jugadores de su selección, como Ignacio Laquintana del que ha dicho que "siempre" le llamó "la atención" porque tiene "capacidad" para jugar y "cualidades inherentes" a su puesto, algo por lo que no ha querido "dejar pasar la oportunidad de entrenarlo".

En similares términos se ha pronunciado respecto a Nicolás Fonseca, un futbolista que también llamó su "atención", y en el que considera que "hay en él una esperanza en relación al fútbol uruguayo". EFE

