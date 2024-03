'Artículo 14', el nuevo periódico de Pilar Gómez, llega el 8 de abril para que "todos los días sean un 8 de Marzo"

'Artículo 14', el nuevo diario dirigido por la periodista Pilar Gómez, llegará el próximo 8 de abril, con el objetivo principal de que "todos los días sean un 8 de Marzo" respecto a la información sobre la mujer que ofrecen los medios de comunicación. "Que todos los días haya noticias en las que los protagonistas sean las mujeres, porque queremos defender una igualdad real. Estamos en una sociedad en la que las mujeres somos más del 50 por ciento y creo que tenemos que estar mucho más representadas. Incluso al principio, quizás, sobrerrepresentadas para que lleguemos a esa igualdad efectiva", explica Pilar Gómez. En una entrevista concedida a Europa Press, con motivo del lanzamiento de 'Artículo 14', su directora comenta que lleva "mucho tiempo haciendo política" y le gusta, y se dio cuenta de que algo que antes era una "obviedad" como es ser feminista, que "se daba casi por hecho", se había convertido en algo que "divide" no solo a las mujeres, sino que también hace que muchos hombres "sientan un rechazo". "Estamos hablando de defender un derecho, que es la igualdad de la mujer. Cuando hablamos de conseguir que se aboliese la esclavitud, en ningún caso se ponía en entredicho si uno era de derechas, de izquierdas, liberal, más conservador, o a qué estatus social pertenecía. Había una causa común y eso es lo que queremos. Es lo que me llevó a mí y al editor a plantear esta idea. Es decir, que seamos capaces de recordar a la gente que el feminismo tiene que unir a mujeres de diferentes ideologías y a hombres", defiende. En este contexto, Pilar Gómez indica que el nombre de 'Artículo 14' hace referencia al mismo de la Carta Magna, que "recoge precisamente que no puede haber discriminación por razón de sexo o de raza" en el artículo 14. "Lo que hacemos es un brindis a la Constitución, que aunque a veces está siendo muy vapuleada, creo que es un texto que, con alguna reforma --y nosotros también haremos campaña para que algunos artículos de la Constitución reflejen mucho más fielmente el papel de la mujer en la sociedad-, es una Constitución que necesita retoques, pero es que está muy vigente", señala. HOMBRES Y MUJERES EN LA CAUSA FEMINISTA En cuanto al tipo de lector al que se dirige 'Artículo 14', Pilar Gómez dice que quieren que les siga "todo el mundo" y aunque sabe que seguramente sean las mujeres las que más les lean por el tipo de información que publica, "sería una gran noticia" que les siguieran los hombres. "Necesitamos a hombres y a mujeres en la causa feminista", insiste. Pilar Gómez avanza que, de momento, el contenido "va a ser completamente abierto". "Luego, ya veremos cómo se evoluciona", afirma la periodista, que cree "en esa parte que todavía debería tener el periodismo de un servicio a la sociedad" por lo que van a hacer "el esfuerzo de que sea un medio libre para poder llegar a mucha gente". Según indica la directora, forman parte de este proyecto periodístico unas 40 personas entre colaboradores, redactores, administración y equipos externos. En 'Artículo 14' se van a poder leer a firmas conocidas como Rubén Amón, Ana Terradillos o María Dabán; escritoras premiadas como es el caso de la ganadora del premio Azorín Cristina Barrios; y "a mujeres que defienden la causa feminista desde puntos muy diversos", desde Teresa Giménez Barbat hasta Ángeles Caso o Yolanda Domínguez, que "tienen una visión totalmente opuesta". "Lo importante es eso, que pongamos sobre la mesa que hay una causa común", recalca. Pilar Gómez dice que el día 8 de abril habrá que estar "atento" a 'Artículo 14' porque van a dar a conocer "la radiografía de cómo, qué piensan, dónde están las mujeres en España, en muchos aspectos". "Estamos acostumbrados a que los sondeos se hagan para hombres y mujeres y vamos a darle ese sesgo", afirma, para después añadir que se tratará un tema de "muchísima" actualidad y, los fines de semana, entrevistas con mujeres que tienen "algo que decir" y que "estén pegadas a la actualidad".