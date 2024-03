Arévalo trata con el secretario de Seguridad Nacional de EEUU cooperación en materia migratoria

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se han reunido este jueves para tratar varios puntos de cooperación bilateral que han incluido la materia migratoria, el narcotráfico y la seguridad regional. Arévalo ha declarado que la problemática del narcotráfico no solamente amenaza a la salud de las personas, sino a las instituciones de gobierno, por eso ha declarado su "compromiso y lucha frontal" en esta materia, con el fin de "impedir que los carteles locales y regionales usen" Guatemala como ruta del tráfico de sustancias. "Las sólidas relaciones bilaterales que estamos construyendo son fundamentales para promover la cooperación en áreas claves como seguridad, gobernanza y seguridad. No estamos solos, el mundo observa sus intentos y acuerpan nuestra lucha. Gracias por el apoyo en la defensa de la democracia, fundamental para luchar contra los adversarios del cambio en Guatemala", ha declarado. En este sentido, ha explicado que su gabinete está reorganizando la estrategia y la política de las instituciones, creando unidades especializadas para afrontar el narcotráfico. Por su parte, Mayorkas ha indicado que estos temas que se quieren abordar entre las partes se dan en un contexto de confianza generada por el Gobierno de Arévalo que, además, serán ampliados cuando el mandatario viaje a Estados Unidos la semana que viene para reunirse con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris. "El presidente nos inspira y estamos muy agradecidos por su liderazgo, por su asociación con nosotros y por su amistad", ha declarado el secretario de Seguridad Nacional al concluir la reunión entre ambos. En ese momento, Mayorkas ha reiterado el apoyo de Estados Unidos al mandatario, en referencia al cuestionado proceso electoral por parte de las acciones de la Fiscalía guatemalteca, que intentó que no se oficializaran los resultados de los comicios, donde dio la sorpresa Arévalo, entonces candidato progresista. "Sabemos que las fuerzas de la corrupción siguen amenazando la democracia y el bienestar del pueblo guatemalteco. Estados Unidos respalda al presidente Arévalo en favor de la democracia y en contra de las fuerzas opuestas a la democracia", ha manifestado. Así, ha remarcado que "los resultados electorales fueron confirmados y respaldados por la población y la comunidad internacional, a quienes les agradecemos por ser parte de esta lucha por la democracia".