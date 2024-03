Anabel Gil nos comenta cómo se encuentra su padre tras salir de prisión

"Nos hemos visto, bueno, mi hermano y yo con él, que la verdad que en esta ocasión creo que le ha dado tiempo a gestionar su cabeza y entonces está en otra postura completamente diferente a las otras ocasiones" nos confesaba el pasado mes de febrero Anabel Gil hablando de la relación que mantenía ahora con su padre... y ahora, nos vuelve a confirmar que todo está mejor. Tras salir de prisión, Gil Silgado no ha sido visto en público, pero este jueves sí que aparecía en el concierto de Los Alpresa en Sevilla y allí nos confesaba que se encuentra "regular" porque está "más tiempo en el hospital que en casa pero mucho mejor que de donde estaba, evidentemente". Hoy hemos visto a su hija Anabel y nos explicaba que este grupo de música es muy importante en su vida y no podía faltar al concierto para revivir momentos de toda su vida: "Ha sido como la banda sonora de mi vida, no hay fiesta que no les recuerde en mi casa". Además, le preguntábamos por el estado de salud de padre y nos confesaba que "no quiere salir, no quiere nada, ahora lo tienen que operar otra vez, está cuidándose" y nos explicaba que ayer "vino porque eran ellos y le invitaron, pero se fue rápido".