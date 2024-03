(AMP.)El PSOE urge a Feijóo a pedir "de inmediato" la dimisión de Ayuso tras la imputación de su pareja

El PSOE exige al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que pida "de inmediato" la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que un juzgado haya ordenado la imputación de su pareja, Alberto González Amador, por un presunto delito de fraude fiscal y falsedad en documento mercantil. Según han indicado los socialistas en un mensaje en su cuenta oficial en la red social X, que ha sido recogido por Europa Press "la imputación de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid deja a Alberto Núñez Feijóo sin más salida que pedirle su dimisión". Para los socialistas "no tiene escapatoria posible" y "debe hacer la llamada de inmediato", una vez que se ha conocido la decisión de la juez este viernes. "Se acabó el tiempo de ponerse de perfil", señalan a continuación. La imputación a la pareja de Díaz Ayuso se produce después de una denuncia de la Fiscalía y la investigación se centra en supuestos delitos relativos al Impuesto de Sociedades de los años 2020 y 2021 y al haber aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados con la finalidad de reducir la cuota tributaria a pagar. En la misma línea, varios dirigentes socialistas han salido en tromba a exigir a Feijóo el cese de Ayuso a través de mensajes en la misma red social y señalan que si no actúa contra la presidenta madrileña es por "complicidad o cobardía". ALEGRÍA, CERDÁN Y LÓPEZ Así, lo ha indicado el secretario de Organización, Santos Cerdán, al que le reprocha que no actúe. "¿Cuánto más tendrá que subir el tono para tapar que ni exige dimisiones ni responsabilidades políticas?, señala. Además, cuestiona: "¿cuántos bulos más y amenazas serán necesarias por parte de Ayuso y su jefe de gabinete para tratar de encubrir todo esto?". La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, dice que Ayuso "mintió a todos" y "acusó en falso" a Hacienda y a la Fiscalía. "Hoy, una jueza ha imputado a la pareja de Ayuso dos delitos fiscales, Feijóo ya no tiene excusa: deber exigir la dimisión de Ayuso. Su silencio es cómplice", señala. En la misma línea, el portavoz en el Congreso de los Diputados, Patxi López, considera que la situación de Ayuso tras la imputación de su pareja es "insostenible" y la de Feijóo "lo va a ser" si no exige de inmediato su dimisión. "Su silencio será cómplice", advierte. Asimismo, la vicelehendakari y secretaria de Estudios y Programas del PSOE, Idoia Mendía, señala que, "ante una realidad tan evidente no queda más" que la dimisión de Ayuso porque, según indican, se deben cuidar la democracia y la credibilidad de las instituciones. También se ha pronunciado la portavoz de la Ejecutiva Federal, Esther Peña, que considera que ya no hay "excusa ni insulto" que pueda tapar este asunto. "Feijóo solamente tiene una cosa que hacer hoy: pedir la dimisión de Ayuso", ha señalado tratando de descargar toda la presión sobre el líder nacional del PP.