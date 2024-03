Alumnos de Artes Escénicas del IES 'Batalla de Clavijo' presentan 'Cabaret', a beneficio de FARO

La solidaridad y el arte se unen una vez más en una iniciativa musical solidaria liderada por los estudiantes de 2º de Bachillerato de Artes Escénicas del IES Batalla de Clavijo de Logroño. El evento se lleva a cabo en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño donde se espera una importante asistencia de público para disfrutar de la energía y el talento de estos jóvenes artistas que con su dedicación y generosidad iluminarán sonrisas de niños con cáncer y personas y grupos necesitados de la República Dominicana. Este es el segundo año consecutivo en el que estos comprometidos estudiantes de Artes Escénicas del IES Batalla de Clavijo organizan este evento destinando no solo su esfuerzo, horas de trabajo y dedicación sino toda la recaudación obtenida de la venta de entradas a causas sociales como la que desarrollan FARO y ANACAONA en nuestra sociedad. Las entradas están disponibles en las Librerías Santos Ochoa, en la secretaría del IES Batalla de Clavijo y una hora antes en la entrada del Auditorio del Ayuntamiento. FARO trabaja desde hace veinte años para mejorar la calidad de vida de los niños y de sus familias porque, cuando un niño enferma de cáncer, él y su familia deben hacer frente a una grave dolencia, pero también a una serie de problemas sociales que se derivan de este diagnóstico. No solo los aspectos médicos son prioritarios para dar respuesta a una situación tan compleja y específica como es el cáncer infantil. Es necesaria una atención integral que contemple otros aspectos: información, atención psicológica y social. ANACAONA es una Asociación sin ánimo de lucro, con voluntad de trabajar para el desarrollo de las personas y grupos necesitados de la República Dominicana. Llevamos trabajando en ese país desde el año 2000, en distintos proyectos relacionados con la salud, la promoción de la mujer, la agricultura, educación, creación de microempresas, etc. Básicamente apoyamos a grupos dominicanos que trabajan por mejorar sus condiciones de vida. Pero, además, a lo largo de estos años, acompañamos a voluntarios riojanos que quieren trabajar una temporada en distintos proyectos en R. Dominicana, en un país que te sorprenderá, con unas gentes acogedoras y agradecidas, que no olvidarás nunca.