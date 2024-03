Zelenski pide a la UE que utilice ya este año los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reclamado este jueves a los líderes de la Unión Europea que den pasos para usar ya este año los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania en el campo de batalla. "Necesitamos avanzar en el uso justo de los activos congelados de Rusia. El agresor debe pagar el precio más alto por la guerra; esto se ajusta tanto a la letra como al espíritu de la ley. Este año, debemos utilizar los activos rusos para proteger y restaurar la vida en Ucrania", ha afirmado el mandatario ucraniano en su mensaje por videoconferencia en la cumbre de líderes de la UE. A su juicio, lo justo es que tanto los beneficios de los activos rusos como los propios activos inmovilizados en Europa se empleen para reconstruir Ucrania y rearmar al Ejército ucraniano en su lucha por liberar territorio ocupado. "Rusia debe sentir el coste real de la guerra y la necesidad de una paz justa", ha indicado. Zelenski ha reiterado ante los líderes de la UE la necesidad de recibir más ayuda antiaérea y munición para asegurar que el régimen ruso "pierde" en Ucrania. "Tenemos que tener claro nuestro objetivo común europeo. Es el mismo que desde el principio. El sistema ruso debe perder en esta guerra contra Ucrania", ha insistido, afirmando que la agresión rusa es también contra "toda Europa y el modo de vida europeo". Este mensaje llega en un momento en el que precisamente la UE quiere redoblar su mensaje de apoyo a Kiev para insistir en que Rusia "no puede triunfar" en su ofensiva militar y el apoyo europeo será "el tiempo que haga falta y con la intensidad necesaria", según las últimas conclusiones previas a la cumbre. El mandatario ucraniano ha incidido igualmente en dar pasos en la adhesión, asegurando que los ucranianos "necesitan un sentimiento de convergencia con la UE". "Ucrania está cumpliendo su parte de los compromisos de transformación interna, y sabemos que la UE tiene un marco de negociación listo para su consideración", ha apuntado, señalando la importancia de mandar "la señal adecuada" y aprobar el marco negociador y la apertura de negociaciones formales tras las elecciones al Parlamento Europeo de junio. Zelenski ha puesto en valor la capacidad agrícola de Ucrania, avisando de que no hay que romper soluciones comerciales "que llevan años en vigor y funcionan para la fortaleza de toda Europa". "Los intentos de separatismo comercial dentro de Europa debilitan a todo el continente", ha indicado, en referencia a las protestas en Polonia contra las exportaciones agrarias ucranianas. "Mientras el grano ucraniano es arrojado a las carreteras o a las vías férreas, los productos rusos siguen siendo transportados a Europa", ha lamentado. "Esto no es justo", ha resumido.