Xbox subraya los más de 3.500 juegos que están en desarrollo con ID@Xbox y presenta nuevos recursos para la inclusividad

Xbox ha subrayado que, actualmente, dispone de más de 3.500 juegos en desarrollo activo a través del proyecto para desarrolladores independientes ID@Xbox, y ha anunciado la apertura de la iniciativa Gaming for Everyone Product Inclusion Framework, con la que facilitará nuevos recursos para hacer de los juegos una experiencia más inclusiva. En el marco de la Game Developers Conference (GDC) 2024, que se celebra esta semana en San Francisco (Estados Unidos), la compañía ha trasladado su compromiso de continuar ayudando a los desarrolladores a llegar a más jugadores. Asimismo, ha compartido los últimos avances relacionados con su programa ID@Xbox, enfocado a dotar de facilidades a los desarrolladores independientes para que puedan publicar sus juegos en las plataformas de Microsoft. Una de las cuestiones que ha subrayado Xbox en un comunicado en su web es que, durante el mes de enero, han registrado la mayor participación en consolas en relación al tiempo de juego que han invertido los usuarios. En este sentido, ha destacado el videojuego Palworld, desarrollado por el miembro del programa ID@Xbox Pocket Pair, cuyo título tiene más de 10 millones de jugadores en Xbox hasta ahora. Siguiendo esta línea, Xbox también ha puesto en valor que, actualmente, los desarrolladores independientes vinculados al programa ID@Xbox están trabajando en más de 3.500 nuevos títulos desde más de 100 países distintos. De hecho, de entre estos títulos, más de 100 videojuegos se están desarrollando desde África, India y el Sudeste Asiático, regiones en las que la compañía está trabajando para hacer crecer a sus desarrolladores, junto con otras zonas que también están subrepresentadas en Xbox. PORTAL DE LANZAMIENTO ABIERTO Y PROGRAMA INDIE SELECTS Igualmente, Xbox también ha subrayado su intención de continuar ayudando a los desarrolladores independientes a "llegar a más jugadores", al tiempo que facilitan a los jugadores encontrar "los mejores juegos nuevos". Al hilo, la compañía dirigida por Phil Spencer, ha compartido algunos datos sobre los avances en proyectos como el portal de lanzamiento abierto, con el Programa de Aceleración para Desarrolladores, y el programa Indie Selects. La compañía de videojuegos lanzó durante el mes de agosto de 2023 su portal de presentación abierto con el Programa de Aceleración para Desarrolladores, una iniciativa que fue presentada en marzo del pasado año para "empoderar a los creadores infrarrepresentados". Con ello, los miembros de ID@Xbox han podido comenzar a presentar sus juegos para impulsar su publicación en Game Pass, de manera que los pudiesen acercar a más jugadores, eliminando las barreras de entrada que habitualmente se encuentran los desarrolladores independientes. Así, Xbox ha compartido que "cientos de estudios" ya han utilizado el portal para enviar sus juegos para su consideración. En cuanto al programa Indie Selects, se trata de una iniciativa que la compañía ha lanzado en enero de este año. Con ella, se facilita a los usuarios una sección dentro de la tienda de juegos de Xbox en la que se ofrece una colección "cuidadosamente seleccionada" de títulos de desarrolladores independientes. Igualmente, el pasado mes de febrero Xbox también comenzó impulsar seis títulos al mes con el premio Indie Selects, de manera que sobresalgan de entre todos los videojuegos indie y se den a conocer entre los jugadores más fácilmente. Estos juegos se votan mediante un grupo de personal especializado de Xbox. GAMING FOR EVERYONE PRODUCT INCLUSION FRAMEWORK Además de todo ello, Xbox ha aprovechado la GCD 2024 para presentar la iniciativa Gaming for Everyone Product Inclusion Framework, un conjunto de recursos prácticos destinados a ayudar a los desarrolladores y a la industria a integrar la inclusión en los videojuegos. Tal y como ha explicado la compañía en su web, se trata de un marco de inclusión de productos con el que se pretende que los videojuegos "lleguen a un conjunto más amplio de actores en todo el mundo" y que forma parte del proyecto Gaming for Everyone, que Xbox lanzó en el año 2015. Así, desde Xbox desarrollaron una serie de lenguajes y recursos comunes para introducir elementos de inclusión en los videojuegos que, en 20219, recopilaron en el Gaming for Everyone Product Inclusion Framework. Ahora, la compañía compartirá estos recursos con desarrolladores y empresas de la industria para que los puedan incorporar en sus propios flujos de trabajo. En concreto, estos recursos se centran en áreas clave como son el acercamiento, para garantizar que todos los jugadores -ya sean nuevos o experimentados- se sientan cómodos jugando, y la representación de la diversidad de la comunidad de jugadores y creadores, para que cualquier usuario sienta que pertenece a este grupo. Igualmente, también se basa en la globalización, es decir, en hacer que todos los jugadores, independientemente del país del que provengan, sientan su experiencia "como en casa" y con "respeto local". Finalmente, se basa en la accesibilidad, en medidas concretas para hacer que los juegos y las experiencias sean jugables para personas con discapacidad. De esta forma, al compartir públicamente los recursos del Gaming for Everyone Product Inclusion Framework, Xbox ha señalado que espera que más desarrolladores de juegos aporten inclusión "a sus productos en todo el mundo", para lo que han creado un centro de recursos con ejemplos de uso, mejores prácticas e información de estudios de casos.