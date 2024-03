Von der Leyen anuncia un aumento de aranceles a importaciones de cereales de Rusia y Bielorrusia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo comunitario propondrá este viernes un aumento de los aranceles a las importaciones de cereales, oleaginosas y productos derivados procedentes de Rusia y Bielorrusia. "Hay buenos motivos para hacer esta proposición", ha destacado la política alemana, que persigue evitar que estas importaciones "desestabilicen" el mercado europeo y que Rusia utilice esos ingresos en su propio beneficio. Asimismo, Von der Leyen ha señalado que esto permitirá "garantizar que las exportaciones ilegales de cereales robados a Ucrania entren en el mercado europeo". Con esta propuesta, el Ejecutivo comunitario pretende dar respuesta a las preocupaciones que han manifestado varios Estados miembro, como ha sido el caso de los bálticos, que han denunciado disrupciones en sus mercados por un aumento de las importaciones de grano ruso. Fuentes europeas han asegurado que se trata de un tema "delicado" y que la Comisión se ha tomado su tiempo para analizar los datos comerciales de las exportaciones de grano ruso, ya que su presencia en el mercado de la UE "no es especialmente grande, pero sí está creciendo". "Hace tiempo que se discute, pero no queremos que ningún producto agroalimentario sea objeto de sanciones", han agregado las mismas fuentes, en base al compromiso de la UE de garantizar la seguridad alimentaria, por lo que han asegurado que "los terceros países no se verán afectados, sino sólo el grano que llega al mercado de la UE".