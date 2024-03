Vicente del Bosque: "Al fútbol le hace falta cordialidad y buena convivencia entre sus estamentos"

El exseleccionador nacional y extécnico del Real Madrid Vicente del Bosque analizó que al fútbol español "le hace falta cordialidad y buena convivencia entre todos los estamentos", en vez de cuestiones que le "desagradan", porque le "gustaría que el fútbol tuviera la mayor reputación posible". "Posiblemente, al fútbol le haga falta esa cordialidad y esa buena convivencia entre todos los estamentos. Porque, si miramos fríamente, tenemos a tres equipos en la competición europea de ocho, mantenemos todavía esa hegemonía del fútbol español en Europa. En vez de 'ensalsarnos' en cuestiones que a mí, particularmente, me desagradan, porque me gustaría que el fútbol tuviera la mayor reputación posible", dijo el salmantino en la presentación de una nueva edición de su campus. Así se refirió Del Bosque al ser preguntado por la operación iniciada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lanzada este miércoles por delitos de corrupción y blanqueo de capitales que incluyó registros en la RFEF y también en la casa en Granada del que fuera su presidente Luis Rubiales, por supuestas irregularidades en contratos desde 2018 y entre los que se incluyen los de la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí. "Sinceramente no puedo, y no quiero, mirar para otro lado. Que lo resuelva quien tenga que resolverlo, y nada más. Lo que sí creo que sería bueno es que desde todos los estamentos, CSD, AFE, RFEF, Liga, tengamos una cordialidad, será bueno para todos", reiteró. Finalmente, el único seleccionador campeón del mundo con España en categoría masculina celebró estar "en buenas manos" con Luis de la Fuente, aunque recordó que el azar también juega su papel en grandes torneos. "El fútbol también depende de la suerte, y hay que tenerla", opinó. "La edad da igual, lo que hace falta es que sean buenos, la edad no es un mérito, es un estado. Hay que llevar a los buenos", sentenció sobre la irrupción de jugadores jóvenes en la selección como Lamine Yamal, Pau Cubarsí o Nico Williams.