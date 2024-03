Un tribunal de Colombia concede la libertad condicional a Mancuso a pesar de que la JEP asumió el caso

La Sala de Justicia y Paz de Bogotá ha concedido este miércoles la libertad condicional al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a pesar de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) asumiese a principios de semana el caso sobre su presunta responsabilidad en miles de hechos delictivos durante su pasado como líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El juez José Manuel Bernal ha justificado la decisión de retomar la competencia del caso tras criticar a la JEP por adjudicársela a pesar de que, por ley, no le corresponde dicha jurisdicción, según recoge la emisora W Radio. "No es procedente arrogarse funciones y competencias legislativas y/o modulares por el alto tribunal para la paz, así se diga, ostente, por disposición legal transitoria, competencia y funciones prevalentes en el malentendido de que ese tribunal debe considerarse prácticamente superior jerárquico de la judicatura", ha aseverado el juez. Tras ello, ha presentado el conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, que decidirá a cual de los dos organismos pertenece el caso. Mancuso, quien sirvió de "bisagra" entre los grupos armados y las fuerzas del Estado entre 1989 y 2004, entró en la cárcel de La Picota, en Bogotá, después de que llegara al país procedente de Estados Unidos, donde cumplía una pena de prisión por narcotráfico, si bien una vez cumplida su condena ha estado estos últimos dos años retenido a la espera de su extradición. Conocido como 'Triple Cero' durante su pasado armado, Mancuso fue condenado a 40 años de cárcel por la masacre de El Aro --ocurrida en octubre de 1997, cuando fueron asesinadas 15 personas y un número indeterminado tuvo que abandonar sus hogares--, aunque no llegó a cumplir esta pena por sumarse al mecanismo Ley de Justicia y Paz, promovido por el expresidente Álvaro Uribe para desmovilizar a paramilitares.