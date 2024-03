Trasplantan el primer riñón de cerdo modificado genéticamente a un paciente

(Bloomberg) -- Los médicos trasplantaron con éxito un riñón de cerdo modificado genéticamente a un hombre con una enfermedad terminal, lo que significa un paso hacia el uso de fuentes animales para ayudar a paliar la crítica escasez de órganos disponibles.

El paciente de 62 años se está recuperando del procedimiento de cuatro horas realizado el 16 de marzo y se espera que sea dado de alta pronto, según un comunicado del Hospital General de Massachusetts en Boston. El paciente, Richard Slayman, tuvo un trasplante de riñón anterior en 2018 que comenzó a fallar el año pasado.

En el procedimiento se utilizó la tecnología de modificación genética Crispr para adaptar el órgano para su trasplante a un cuerpo humano, basándose en anteriores esfuerzos experimentales para implantar riñones de cerdo en el cuerpo de humanos con muerte cerebral. La empresa de biotecnología eGenesis Inc. utilizó Crispr para editar genes en el órgano porcino con el fin de aumentar la seguridad del trasplante y eliminó virus que podrían haber provocado rechazo.

El riñón del animal empezó a funcionar casi de inmediato, lo que provocó que los presentes en el quirófano rompieran a aplaudir, según explicó el jueves en rueda de prensa Tatsuo Kawai, cirujano de trasplantes del MGH. “Estos resultados nos llevaron a pensar en cómo proceder con los candidatos a trasplante que se están quedando sin otras opciones”, dijo Kawai.

Los reguladores estadounidenses autorizaron la intervención quirúrgica en virtud de una vía de acceso ampliada que permite procedimientos médicos aún no autorizados cuando los pacientes padecen enfermedades muy graves o potencialmente mortales.

Este avance podría ayudar a más de 90.000 pacientes estadounidenses que esperan un trasplante de riñón. Muchos de ellos son tratados periódicamente con diálisis, una tecnología que limpia la sangre de toxinas.

Aunque son caros, los trasplantes suelen dar mejores resultados que la diálisis para las personas que se encuentran en las últimas fases de la enfermedad renal, afirma Leonardo Riella, director médico de trasplantes renales del MGH.

“Está claro que el trasplante es mucho mejor para reducir potencialmente los costos en comparación con la diálisis, pero sin órganos no podemos hacerlo”, añadió en la conferencia de prensa.

