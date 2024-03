Sale a la luz la millonaria deuda que provocó la ruptura entre Ángel Cristo Jr. y Bárbara Rey

Mientras Ángel Cristo Jr. se encuentra en 'Supervivientes 2024' y su actitud y sus tensos enfrentamientos con la mayoría de sus compañeros le han convertido en uno de los grandes protagonistas del reality, ha salido a la luz el motivo de la ruptura entre el joven y su madre, Bárbara Rey. Su salto al 'ruedo' mediático a finales de 2023 con una polémica entrevista en '¡De viernes!' arremetiendo contra la vedette y asegurando que la verdadera "pesadilla" en su infancia no fue su padre sino su madre -a la que tachó de "maltratadora infantil" y a la que acusó de tratarle como a un sirviente, y de obligarle a fotografiarle en actitud comprometida con el Rey Juan Carlos siendo solo un niño- pilló a más de uno por sorpresa, puesto que al menos públicamente Bárbara y sus hijos siempre habían sido una piña. Y es ahora cuando por fin sabemos cuándo se rompió la relación materno filial y el impactante motivo por el que Ángel no dudó en atacar a su madre en televisión. Como destapa hoy la revista 'Lecturas', todo estalló el pasado verano, cuando el joven se encontraba de vacaciones en la casa de la vedette en Marbella y le comunicaron que debía hacer frente a una deuda de 100.000 euros relacionada con un negocio envenenado que le había propuesto la propia Bárbara. Según la publicación, en 2010 la actriz puso en contacto a su hijo con una sociedad. El cometido de Ángel era ejercer de administrador de dicha empresa, cobrando por esta labor unos 700 euros mensuales. Y cuál fue la sorpresa del hijo del domador cuando, 14 años después, recibe una notificación reclamándole el pago de más de 100.000 euros por un crédito a nombre de dicha sociedad en la que figuraba como responsable. Un durísimo mazazo para Ángel que, tras preguntarle a su madre si el negocio que le había conseguido tenía algo de fraudulento, decidió abandonar la casa de Bárbara en Marbella y romper fulminantemente su relación. Y es ahora, tras salir a la luz la 'traición' de la vedette cuando entendemos que su hijo contase en '¡De viernes!' que "firmaba cosas, hacía lo que me pedía mi madre. Ella nunca tiene la culpa de nada, la culpa es de los demás. No te va a pedir perdón por meterte en un lío legal o porque te puede meter en la cárcel". Unas duras declaraciones que ahora cobran sentido.