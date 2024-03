Rodri: "Llevamos tiempo con cosas extradeportivas y nos hemos convertido en una especie de expertos"

El futbolista internacional español Rodri Hernández, centrocampista del Manchester City, lamentó este jueves que él y sus compañeros en la selección nacional lleven "ya tiempo con muchas cosas extradeportivas", en alusión a las detenciones hechas por la Guardia Civil en el seno de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y que por ese motivo se han "convertido en una especie de expertos" para lidiar con ello. "Nos pilló a todos por sorpresa, estábamos entrenando y desconocíamos lo que estaba pasando y luego nos entramos más tarde. Evidentemente que es una mala noticia, todo lo que sea tema investigaciones y tema de detenciones no es algo agradable, pero habrá que dejarlo en manos de la Justicia", declaró Rodri en la víspera de que España juegue en Londres (Reino Unido) un partido amistoso ante el combinado de Colombia. "Llevamos ya tiempo con muchas cosas extradeportivas y nos hemos convertido en una especie de expertos en lidiar con este tipo de situaciones y poder y saber enfocarnos en lo que realmente nos compete a nosotros los futbolistas. Y esta vez no va a ser menos, tenemos dos partidos por delante, dos amistosos que enfocar y vamos a centrarnos en lo que es importante para los futbolistas que conforman esta selección, que es competir estos dos partidos contra dos grandes selecciones y hacer un buen papel", argumentó el jugador del Manchester City. Así, describió a Colombia y a Brasil como "rivales completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados". "Creo que va a ser un test muy interesante para medir dónde estamos, para enfrentar a la selección colombiana que lleva dos años sin perder un partido, y luego a Brasil. Dos tests muy importantes para nuestra preparación a la Eurocopa, para competir contra las selecciones de altísimo nivel", insistió. "La dosificación a estas alturas ya es complicado, yo creo que es una cosa que debes hacer a lo largo de toda la temporada para llegar lo mejor posible a este último tramo. Sinceramente no tiene mucho sentido dosificar en este último tercio porque en mi caso, en el caso de mi club, tenemos prácticamente una final en cada partido de aquí a final de temporada y hay que dar absolutamente todo y vaciarse", destacó. También habló de la eliminatoria de cuartos de final en la Liga de Campeones frente al Real Madrid. "Yo llevo cinco años en Inglaterra y es la cuarta vez que me emparejo con el Madrid. Nos conocemos de sobra y venimos de la experiencia del año pasado, muy bonita para nosotros, y sabemos que va a ser nuevamente complicadísimo pasar", dijo al respecto. "El sorteo nos fue favorable en el sentido de que la vuelta sea en casa y, siempre que la vuelta es con nuestra gente, estamos más confiados; y en ese sentido, contentos. Pero realmente si quieres ganar la Champions, siempre lo digo, tienes que ganar a los mejores y el Madrid lo ha demostrado, así que tendremos que ganarles", avisó Rodri. Por otra parte, valoró su récord de duelos invictos. "Me enorgullece muchísimo ser capaz de estar tanto tiempo imbatido, creo que superé el récord hace no mucho. Es algo que me llena de orgullo, pero yo persigo este tipo de estadísticas individuales solo si eso significa que puedo llevar el equipo más cerca de ganar", matizó el del Manchester City. "Evidentemente que me encanta, pero solo si se traduce en títulos colectivos y en victorias. Es remarcable, es una cosa de estas que puedes hablar con tus amigos en una charla en la cena y reírte de ello, y admirar un poco, pero mi objetivo y lo que persigo son los títulos y ganar", repitió. "Estoy muy muy agradecido de estar quinto en un Balón de Oro que, sinceramente, no sé si alguna vez podía haber soñado estar ahí. Ya di mi opinión en su día de lo que creo que son este tipo de premios y la importancia que reside también en cosas aparte del fútbol. Es una valoración que deben hacer otros. Cuando la decisión la tienen terceros y no depende de ti, pues tienes que aceptar lo que viene y yo lo acepté con la mayor de las ilusiones, ser quinto fue un gran honor", concluyó.