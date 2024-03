Reddit debuta este jueves en Wall Street, valorada en casi 6.000 millones

Reddit, la popular plataforma estadounidense de foros, desembarcará este jueves en la Bolsa de Nueva York a un precio de 34 dólares por acción, el más alto de la horquilla de precios planteada en el folleto de la operación, lo que valora a la empresa en casi 6.500 millones de dólares (5.978 millones de euros). "Se espera que las acciones comiencen a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el 21 de marzo de 2024, bajo el símbolo RDDT", ha anunciado la empresa. La plataforma social, epicentro en su día de la vorágine de las 'acciones meme', dará así el salto al parqué con la colocación de un total de 22 millones de acciones, que al precio fijado suponen levantar un total de 748 millones de dólares (688 millones de euros). No obstante, Reddit ha precisado que venderá únicamente 15,27 millones de acciones, por las que recibiría hasta 519 millones de dólares (477 millones de euros), mientras que inversores de la compañía colocarán otros 6,72 millones de títulos a cambio de hasta 229 millones de dólares (211 millones de euros). "Reddit no recibirá nada de la venta de acciones por parte de los accionistas vendedores", ha subrayado la empresa, que ha otorgado a los bancos suscriptores de la transacción una opción de 30 días sobre otros 3,3 millones de acciones adicionales al precio de la oferta original, por lo que podría levantar otros 112 millones de dólares (103 millones de euros). Reddit había presentado a finales de 2021 una solicitud confidencial de registro para la cotización en el mercado de sus acciones ordinarias, aunque no ha sido hasta el pasado mes de febrero cuando registró el folleto de la transacción, para la que ahora ha determinado el número de acciones y la horquilla de precios, añadiendo que cotizará en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo 'RDDT'. En el folleto de la operación, Reddit se comprometía a brindar a sus usuarios y moderadores la oportunidad de participar en la oferta, para lo que reservó el 8% de las acciones ofrecidas en la transacción, alrededor de 1,76 millones de títulos, para aquellos que crearon una cuenta el 1 de enero de 2024 o antes, residentes en Estados Unidos y con al menos 18 años de edad. "Además, los usuarios y moderadores elegibles deben tener buena reputación en nuestra plataforma y no pueden ser empleados actuales o anteriores de Reddit", explicaba la empresa, añadiendo que las acciones compradas a través de este programa "no estarán sujetas a los términos del acuerdo de bloqueo" y podrán ser vendidas libremente por los usuarios. Según los datos facilitados por la compañía para la transacción, la valoración de Reddit se situaría en casi 6.500 millones de dólares, una cifra inferior a los 10.000 millones de dólares (9.197 millones de euros) alcanzados en rondas de valoración en el verano de 2021. Como parte del proceso de cotización, Reddit informó de que al cierre del pasado ejercicio registró pérdidas de 90,8 millones de dólares (83,5 millones de euros), frente a los 'números rojos' de 158,6 millones de dólares (146 millones de euros) de 2022, mientras que los ingresos anuales sumaron 804 millones de dólares (739 millones de euros), un 21% más, y el margen bruto aumentó al 86% desde el 84% de 2022. Asimismo, la plataforma informó de que el número de usuarios mensuales activos era de 267,5 millones, mientras que el dato de usuarios diarios activos era de 73,1 millones.