Realizado en Estados Unidos el primer trasplante de riñón de cerdo genéticamente modificado a un hombre de 62 años

El Hospital General de Massachusetts (Estados Unidos) ha realizado el primer trasplante exitoso del mundo de un riñón de cerdo modificado genéticamente a un hombre de 62 años con Enfermedad Renal terminal. Los cirujanos del Mass General Transplant Center realizaron la cirugía de cuatro horas de duración el sábado 16 de marzo. El procedimiento marca un hito importante en la búsqueda de proporcionar órganos más fácilmente disponibles a los pacientes. "Los investigadores y médicos de Mass General Brigham están constantemente superando los límites de la ciencia para transformar la medicina y resolver importantes problemas de salud que enfrentan nuestros pacientes en su vida diaria", afirma la presidenta y directora ejecutiva de Mass General Brigham, Anne Klibanski. "Casi siete décadas después del primer trasplante de riñón exitoso, nuestros médicos han demostrado una vez más nuestro compromiso de brindar tratamientos innovadores y ayudar a aliviar la carga de la enfermedad para nuestros pacientes y otras personas en todo el mundo", añade. Asimismo, el director médico de trasplante de riñón, el doctor Tatsuo Kawai, ha apuntado que "el éxito de este trasplante es la culminación de los esfuerzos de miles de científicos y médicos durante varias décadas". "Tenemos el privilegio de haber desempeñado un papel importante en este hito. Nuestra esperanza es que este método de trasplante ofrezca un salvavidas a millones de pacientes en todo el mundo que padecen insuficiencia renal", apunta Kawai. El riñón de cerdo fue proporcionado por eGenesis de Cambridge, Massachusetts, de un donante de cerdo que fue editado genéticamente utilizando tecnología CRISPR-Cas9 para eliminar genes porcinos dañinos y agregar ciertos genes humanos para mejorar su compatibilidad con los humanos. Además, los científicos inactivaron retrovirus endógenos porcinos en el cerdo donante para eliminar cualquier riesgo de infección en humanos. "Estamos agradecidos por la valiente contribución del paciente y por el avance de la ciencia de los trasplantes", señala el director del Centro Legorreta para la Tolerancia Clínica de Trasplantes, Mike Curtis. "Felicitamos a nuestros colaboradores del MGH por este hito histórico. También reconocemos el trabajo y la dedicación del equipo de eGenesis que hizo posible este logro. Esto representa una nueva frontera en medicina y demuestra el potencial de la ingeniería genómica para cambiar las vidas de millones de pacientes en todo el mundo que padecen insuficiencia renal", añade. Este trasplante fundamental no podría ser posible sin la colaboración y el esfuerzo de múltiples equipos y especialistas del MGH, incluidos médicos, cirujanos, científicos, anestesiólogos y enfermeras. "Participaron en la coordinación de la atención del paciente en preparación para el trasplante, acompañándolo durante la cirugía y cuidándolo después de la operación", apunta el jefe Interino de Cirugía de Trasplante y Director de Trasplantes de Riñón, Nahel Elías. Este exitoso procedimiento en un receptor vivo es un hito histórico en el campo emergente de los xenotrasplantes (el trasplante de órganos o tejidos de una especie a otra) como posible solución a la escasez de órganos en todo el mundo. El paciente, Richard 'Rick' Slayman de Weymouth, de Massachusetts, se está recuperando bien en el MGH y se espera que le den el alta pronto. "El verdadero héroe hoy es el paciente, el Sr. Slayman, ya que el éxito de esta cirugía pionera, alguna vez considerada inimaginable, no habría sido posible sin su coraje y voluntad de embarcarse en un viaje hacia un territorio médico inexplorado. Mientras la comunidad médica mundial celebra este logro monumental, el Sr. Slayman se convierte en un faro de esperanza para innumerables personas que padecen enfermedad renal terminal y abre una nueva frontera en el trasplante de órganos", afirma el director de el Centro de Trasplantes del MGH, Joren C. Madsen.