(Previa) Red Bull quiere repetir dominio en Albert Park ante la ambición de Ferrari

El piloto neerlandés Max Verstappen y Red Bull son de nuevo los grandes favoritos para dominar el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, tercera prueba del Mundial sobre el trazado de Albert Park, después de dos dobletes en las dos primeras citas del campeonato, mientras Ferrari sigue empeñado en reducir la distancia, con más opciones que Mercedes y McLaren, y con Aston Martin luchando por acercarse a la cabeza si mejoran su rendimiento en carrera. Primer parón de dos semanas en el calendario de la Fórmula 1 esta temporada. Los dos primeros Grandes Premios siguieron el guion previsto, con los 'energéticos' ejerciendo un dominio casi irreverente con el tricampeón neerlandés -en el primer cajón en la dos primeras carreras- y el mexicano Sergio Pérez firmando sendos 'dobletes' en Baréin y en Arabia Saudí. Solo Ferrari, con dos terceros puestos de Leclerc, parece ser rival, aunque las distancias continúan siendo insalvables. Después de dos GP sin apenas margen para introducir mejoras y soluciones a los problemas, los equipos han tenido ahora 13 días para, al menos, disminuir o esconder los déficit que pueden lastrar a sus monoplazas. La superioridad de Red Bull es insultante pero la batalla por detrás, con Ferrari como alumno aventajado, está que arde, y una evolución más positiva que el resto en estas dos semanas puede se clave en Albert Park. 'Mad Max' se estrenó en el trazado australiano el año pasado, en un fin de semana con victoria y pole --triunfo accidentado con hasta tres coches de seguridad y dos banderas rojas-- después de solo haber celebrado un podio en 2019. El neerlandés cogió el testigo del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), campeón en Albert Park en 2022, también como el más rápido en la calificación previa. Las rápidas curvas del trazado de Melbourne pondrán a prueba a los de Milton Keynes, que no tienen buenos recuerdos aquí --solo dos triunfos en casi 20 años de vida--, aunque su RB20 no parece tener dificultades para adaptarse a cualquier circuito. Las condiciones de Albert Park generan aún más esperanza en el 'Cavallino Rampante', mientras que no deberían ser muy beneficiosas para unos Mercedes que sufren en este tipo de circuitos. El último año de Hamilton con las 'flechas plateadas' no ha comenzado como ambas partes esperaban, todavía muy detrás, y peleando con McLaren por ser tercer equipo de la parrilla. El heptacampeón del mundo solo fue séptimo y noveno en Baréin y Arabia, aunque sabe lo que es ganar en Melbourne (2008 y 2015), y el año pasado se subió al segundo escalón del podio. Un 'cajón' por el que espera pelear Carlos Sainz (Ferrari), que no pudo correr la carrera en Yeda por apendicitis. El madrileño, presente en Melbourne, espera ahora el visto bueno de los médicos de la FIA para poder subirse a su SF-24, después de que el británico Oliver Bearman ocupara su asiento en Arabia, con un muy buen rendimiento. El español no quiere perder más terreno, en un año en el que buscar reivindicarse, con el colmillo mucho más afilado, como ya demostró en Baréin. Sin embargo, en 2023 no tuvo el mejor día en la carrera en Australia, ya que no pudo evitar el caos y acabó abandonando, tras golpear por detrás a Fernando Alonso. El accidente probó la enésima bandera roja y el asturiano logró acabar las dos vueltas restantes sano y salvo y en el tercer lugar. Alonso venció en Australia en 2006 con Renault, en el mismo trazado en el que hace 23 años consiguió sus primeros puntos en el Fórmula 1. Así, espera poder eliminar la palabra 'incógnita' de su inicio en el Mundial, ya que pese a rendir bien en calificación, los 'hombres de verde' no consiguen dar con la tecla en las carreras. También porque sus teóricos rivales han comenzado más enchufados que en 2023. Esto solo es una muestra más de lo complicado que es puntuar en este 2024. Todo está más ajustado en la parrilla --sin contar con los austriacos--, pero el 'top 10' se paga muy caro. Haas, Williams, VisaCashApp RB y Stake son candidatos a rascar algo en cada GP, mientras los Alpine, que vivieron en Australia el año pasado el cúlmen de su terremoto interno --los dos coches chocaron contra el muro en una relanzada-- siguen a la cola y la desesperación aumenta. La parrilla se enfrentarán a un circuito semi-urbano de catorce curvas repartidas a lo largo de más de cinco kilómetros, y pocas de fuerte frenada. Albert Park acoge el Gran Premio desde 1996, un total de 26 ediciones consecutivas, salvo los años 2020-2021 por la pandemia de la COVID. El alemán Michael Schumacher ostenta el récord de número de triunfos (2000, 2001, 2002 y 2004); y la vuelta rápida es propiedad de 'Checo' Pérez, conseguida en 2023. --HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE AUSTRALIA 2024: Viernes 22 de marzo. Entrenamientos Libres 1 02.30 Entrenamientos Libres 2 06.00. Sábado 23. Entrenamientos Libres 3 02.30. Calificación 06.00. Domingo 24. Carrera 05.00.