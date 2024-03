Pakistán dice que no quiere un conflicto con Afganistán y asegura que "sería el último recurso"

El Gobierno de Pakistán ha asegurado que no quiere verse sumido en un conflicto armado con Afganistán y ha dicho que "sería el último recurso", en medio de sus acusaciones contra los talibán por no actuar con suficiente dureza contra grupos terroristas que usan su territorio para atacar el país, entre ellos Tehrik-i-Taliban (TTP), conocido como los talibán paquistaníes. "La fuerza es el último recurso. No queremos un conflicto armado con Afganistán", ha afirmado el ministro de Defensa paquistaní, Jauaja Asif, en una entrevista concedida a la emisora estadounidense Voice of America, días después de asumir el cargo tras las controvertidas elecciones generales del 8 de febrero. Pakistán llevó a cabo el lunes una serie de bombardeos contra territorio afgano tras un ataque ejecutado durante el fin de semana por una rama de TTP que dejó siete militares muertos, tras lo que los talibán denunciaron al menos ocho muertos y advirtieron con las potenciales consecuencias de este tipo de acciones. Sin embargo, Asif ha recalcado que "era necesario enviar un mensaje sobre que (el terrorismo) ha crecido demasiado" y ha argumentado que Islamabad quería trasladar a las autoridades 'de facto' en Afganistán que "esto no puede seguir así". Las autoridades paquistaníes han denunciado en numerosas ocasiones que TTP y otros grupos armados usan territorio afgano para lanzar ataques a través de la frontera y han reclamado a los talibán que actúen para controlar la situación y evitar mayores daños a los lazos bilaterales. Análisis de Inteligencia llevados a cabo por Naciones Unidas han apuntado igualmente a la presencia de dicho grupo armado en Afganistán, en medio de un repunte de los atentados en territorio paquistaní cerca de la frontera después de que los talibán se hicieran con el control del país en agosto de 2021, en plena retirada de las tropas internacionales. A pesar de que los talibán mediaron en un primer momento en las conversaciones entre Pakistán y TTP para un alto el fuego, el grupo armado puso fin de forma unilateral al acuerdo en noviembre de 2022 y desde la fecha ha incrementado sus ataques contra las fuerzas de seguridad en las provincias de Jíber Pajtunjua y Baluchistán. Por ello, Asif ha desvelado que durante una visita que realizó a Kabul en febrero de 2023 le trasladó a los talibán que no permitan que los "favores" realizados previamente por el grupo les impida "controlarlos" para evitar "una guerra". "Si ellos --en referencia a TTP-- les han hecho favores y están agradecidos, que los controlen. Que no permitan que empiecen una guerra con nosotros mientras viven en su país ni se conviertan en su aliado", ha dicho el ministro que trasladó a varios de los ministros instaurados por los talibán. "Si pueden dañarnos, nos veremos obligados a responder", ha manifestado Asif, quien ha advertido además de que Islamabad podría bloquear el corredor comercial entre Afganistán e India. "Si Afganistán nos trata como a un enemigo, ¿por qué debemos darles un corredor comercial?", se ha preguntado.