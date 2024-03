Nicki Nicole se deja el 'Alma' en el WiZink Center, arropada por artistas españoles

Cuando pasa media hora de las ocho de la tarde, un WiZink poco abarrotado recibe con gritos a Nicki Nicole, que entre llamas de fuego, ha salido al escenario escoltada por sus bailarines con el rostro cubierto mientras sonaba 'Parte de mí'. La artista, Nicole Denise Cucco, que se ha dejado el alma en el concierto, ha presentado su álbum que lleva el mismo nombre, 'Alma', y que comprende títulos como 'DISPARA' con Milo J, con su sonado estribillo que el público ha cantado con la artista; '8 AM' con Young Miko o 'qué le pasa conmigo?' con el cantante Rels B, que ha sido uno de los artistas españoles que ha acompañado este 22 de marzo a la argentina. Así, Rels B ha aparecido por sorpresa para arropar a Nicole y el público le ha recibido con las mismas ganas, o más, mientras coreaba su nombre, Dani. La argentina, que viene de haber colgado el cartel de "todo vendido" en el Movistar Arena de Buenos Aires el pasado 9 de marzo, ha comenzado el 'show' entre humo y luces, cantando 'Colocao' con sus 8 bailarines moviéndose a su ritmo y 'Malavida', mientras los asistentes le devolvían las frases de la canción. "La mala vida me persigue", han cantado. El público ha estado entregado, coreando todos los estribillos de '8 AM' y 'Llámame', pero cuando la artista ha cantado 'Entre Nosotros' el silencio ha dejado desnuda a una Nicole que parecía estar sola en el WiZink Center. Emocionada, la artista ha cantado, sin voz, "no voy a llorar" mientras se despedía con la mano al aire. Y sin más, cambiando totalmente de registro, la argentina se ha bajado al foso a cantar la cumbia 'Otra noche' , mientras firmaba brazos de sus fans que la recibían a lágrima viva. Aunque, sin duda, el tema más gritado, cantado y aplaudido, ha sido la colaboración entre el rapero Trueno y Nicole, 'Mamichula', una canción producida por Bizarrap que la artista siempre canta en sus conciertos, pese a tener algo más de 4 años. Así, a la vez que la argentina cantaba sus versos, el público le ha devuelto la parte de Trueno, que ella ha recibido animando y con una sonrisa. ARTISTAS ESPAÑOLES ARROPAN A NICOLE EN EL ESCENARIO Después de que la grada se haya entregado a la artista, Nicki Nicole ha recordado cuando cantó por primera vez en España, en el festival Madrid Salvaje en 2019 con el artista Delaossa, que la ha acompañado en el escenario para cantar su tema conjunto, 'Me has dejado'. Así, Nicki ha dejado solo a Delaossa en el escenario y el artista andaluz ha cantado su tema con Pepe y Vizio, 'El Patio', que los asistentes han recibido de buena gana, acompañándole con palmas cuando lo ha pedido. Tras él, Nicole ha regresado al escenario, mientras anunciaba la siguiente canción, que, ha asegurado, "deseaba" cantarla en Madrid y con la que ha dejado en silencio al Wizink Center. "Habla de lo humanos que somos y las guerras internas que son parte de nosotros y que, gracias a la música, vamos sanando. 'Plegarias' es de ustedes", ha confesado la artista. A continuación, rompiendo el ambiente emotivo, la artista ha dado paso a su 'cover' de 'Tuyo', del brasileño Rodrigo Amarante, que ha cantado y bailado agarrada al pie de micro, mientras subía y bajaba. Un cambio de vestuario a un conjunto de cuero negro después, el WiZink Center ha coreado "en la nave hacemos cosas feas" con 'Una foto Remix' y 'Marisola Remix' mientras Nicole bailaba con su ejército de bailarines, reflejo de lo que ha sido segunda parte del concierto, en el que la artista se ha mostrado más segura y desafiante. Aunque la catalana no ha subido el escenario, Nicki Nicole ha gritado "Bad Gyal solo hay una" mientras que el público terminaba de recuperarse de que sonase el tema de ambas 'Enamórate' y a continuación, 'Intoxicao' con Emilia Mernes. Siguiendo con los dúos con mujeres, y sin la presencia de Aitana, tampoco, Nicole ha levantado Madrid con 'Formentera'. Cuando parecía que la canción más cantada ya había tenido lugar, 'Ella no es tuya Remix' con Myke Towers ha subido el listón, mientras que la argentina ha continuado con 'No toque mis naik', no sin antes anunciar que la noche era "de perreo". Además de su nuevo álbum, Nicki Nicole ha premiado a los asistentes con canciones como su colaboración con el argentino Duki , 'YaMeFui'. "A las otras estoy dando catequesis", sonaba en el WiZink Center . Cuando el concierto ya estaba acabando, Nicole ha pedido a un fan del público, que le había dicho que tenía un tatuaje suyo, que subiese al escenario, mientras ella comenzaba 'Wapo Traketero'. Él ha subido enseñando el tatuaje, llorando y no ha bajado hasta que la artista le ha firmado la pierna, al lado del tatuaje. Nicki Nicole ha despedido al WiZink, que tanto la ha acompañado, con 'CAEN LAS ESTRELLAS', enfundada en una bandera de España y dando botes por todo el escenario.