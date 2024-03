Montenegro afirma que no hay razón para dudar del nuevo gobierno a pesar de no contar con mayoría

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha dicho este jueves que no hay razón para dudar de la capacidad de estabilidad del futuro gobierno, pese a que tendrá que gobernar en minoría si mantiene en pie su promesa de no gobernar de la mano de la ultraderecha, envalentonada tras sus buenos resultados en estas elecciones. "No hay razón alguna, ni interna ni externa, para dudar de la capacidad del Gobierno para dar estabilidad", ha afirmado, al tiempo que ha vuelto a apelar a la "responsabilidad" del resto de actores políticos, tras reunirse este jueves en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Montenegro ha explicado que a pesar de no contar con mayoría absoluta en el Parlamento, sí cuenta con la "confianza" de los electores y por ello exige al resto de formaciones, tanto a las del oficialismo como a las de la oposición, "sentido de responsabilidad", recogen los medios portugueses. En Bruselas para asistir a una cumbre del Partido Popular Europeo (PPE), Montenegro no ha adelantado todavía detalles de la composición del nuevo gobierno, cuyo anuncio está previsto para el día 28 de marzo. A la posibilidad de que los liberales formen parte de él, ha respondido que informara de ello cuando toque. REBELO DE SOUSA INVITADO AL ÚLTIMO CONSEJO DE MINISTROS Por otro lado, el primer ministro saliente, António Costa, que se ha cruzado con Montenegro en un hotel de Bruselas, ha invitado para este próximo lunes al presidente de la república, Marcelo Rebelo de Sousa, al último consejo de ministros, que se celebrará en la nueva sede del Gobierno, en las antiguas instalaciones del banco público Caja General de Depósitos. Costa ya felicitó a Montenegro por su nombramiento y le trasladó sus "mejores deseos de éxito en la gobernanza, por el bien de Portugal y de los portugueses". "Naturalmente, el Gobierno garantizará la mejor colaboración de transición entre carteras y la instalación del XXIV Gobierno constitucional", dijo en su perfil de la red social X, antes Twitter.