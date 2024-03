Marc Márquez, decidido a seguir mejorando y divirtiéndose

Portimao (Portugal), 21 mar (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) afirmó este jueves que para estar en un equipo oficial no valen los despachos porque "el mundial de los despachos se gana si vas rápido en pista y en el deporte se valora sobre todo el rendimiento".

"Y yo estoy centrado más que nunca para seguir mejorando y seguir divirtiéndome", destacó.

"Esto me llevará a buenos resultados, y si puedo conseguir esos buenos resultados, pues más puertas abiertas, ya que tienes que buscar la mejor opción en todo momento, pero ahora estoy en un momento en el que por mi parte no tengo prisa, me quiero centrar simplemente en mi estilo de pilotaje, en mi manera de conducir y en mi manera de coger la confianza encima de una moto", explicó el ocho veces campeón del mundo.

"Una carrera puntual no es despejar dudas. Yo nunca las he tenido. Como todo el mundo, he tenido preguntas en mi cabeza, pero tampoco se despejan las dudas con una carrera puntual, tienen que pasar cuatro, cinco o seis carreras para ver cómo va todo y, lógicamente, el objetivo es seguir con la dinámica que hicimos en Catar", continuó Márquez.

"Se cometerán errores, claro; en Catar fue un fin de semana perfecto, sin errores, pero si quieres dar ese puntito más como tiene Pecco, hay que asumir riesgos y ahí es cuando llegan los errores", reconoció.

De su adaptación a la Ducati, señaló: "A lo mejor ahora digo un noventa por ciento y a lo mejor de aquí a tres carreras digo que estaba al setenta o al ciento por ciento".

"De momento me estoy acoplando bastante bien, pero el técnico me tiene que conocer a mí, yo al técnico, lo que necesita la moto en cada momento a nivel de estilo de pilotaje; he podido ver que es una moto bastante diferente a lo que estaba acostumbrado con la Honda cuando vas detrás de algún piloto; con la Honda iba mucho más cómodo y con esta no tanto. Son cosas que tengo que ir puliendo", explicó Marc Márquez.

"Un piloto, por mucho que le guste arriesgar, no somos inconscientes. No te tiras de 'Va, va, voy a asumir riesgos y si me caigo...'. No. En las caídas no te tiras tú, a veces te caes por ir rápido, pero a veces estás décimo y asumes más riesgos que estando primero, por eso tienes que encontrar el compromiso y la gran incógnita es salir el viernes y ver si estoy en unos buenos tiempos y en un buen nivel desde el FP1, que es lo que me costó en Malasia y en Catar", insistió.

Al referirse a los problemas con la Ducati, comentó: "Venía acostumbrado de una moto que detrás de gente iba mejor, me encontraba mejor y los tiempos bajaban más rápido, con la Ducati detrás de otro piloto pierdes unos puntos que luego tampoco los llegas a recuperar y es ahí donde también he visto que los neumáticos se comportan de manera diferente a lo que yo estaba acostumbrado".

Una de las noticias del fin de semana es el anuncio del fichaje del joven Fermín Aldeguer, de 18 años, por Ducati para 2025.

"No hay nacionalidad en el deporte, si uno va más rápido que los otros, sea de donde sea..., si es español, pues mejor, pero desde hace cinco o seis años todos los pilotos que quieren triunfar vienen a vivir a España. Para el motociclismo español y el deporte en general, bienvenido sea y no será mi problema que haya más españoles, para mí es un gusto", manifestó. EFE

