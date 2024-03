Luis Rubiales expresa su voluntad de colaborar con la justicia: "Adelantaré mi vuelta cuando me lo pidan"

El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales ha expresado su voluntad de colaborar con la justicia y afirmó a Europa Press que adelantará su regreso a España desde la República Dominicana, previsto para el 6 de abril, cuando se "lo pidan", tras los registros este miércoles de la Guardia Civil en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y en su propio domicilio en Granada. "He pedido al juzgado adelantar mi vuelta para cuando me lo pidan", apuntó a Europa Press en un mensaje de 'wasap' el ex presidente de la RFEF, cuya defensa ha informado a la juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda (Madrid) Delia Rodrigo de que tiene previsto volver a España el próximo 6 de abril. Sin embargo, en el mismo escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que se encuentra "a plena disposición" del Juzgado y que podría "regresar con anterioridad a esa fecha si así se estimase necesario y si fuese requerido para ello". Rubiales se encuentra en la República Dominicana, país en el que se reunirá con sus tres hijas y su exmujer para pasar juntos las vacaciones de Semana Santa y regresará a Madrid el 6 de abril, donde llegará en vuelo que aterrizará a las 11:25 horas, pero insiste en su intención de colaborar con la Justicia. "Desconocemos si ha sido ordenada la detención del señor Rubiales, pero mediante este escrito deseamos poner de manifiesto que el mismo se encuentra a plena disposición de este Juzgado en aras a esclarecer la investigación en curso", señala la defensa. La defensa de Rubiales presentó el escrito este miércoles tras tener conocimiento de que la juez había ordenado la práctica de una batería de diligencias en el marco de una pieza secreta. Se refiere a una serie de entradas, registros y detenciones en Madrid y Granada. La letrada subraya que ha puesto a disposición de las autoridades policiales las llaves de un inmueble de Luis Rubiales en Granada que están en poder de su padre para "evitar daños innecesarios en la propiedad". LA OPERACIÓN DE LA UCO La operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por posible corrupción en la RFEF ha dejado cinco detenidos en Madrid y otros dos en Granada. Entre los arrestados se encuentran antiguos colaboradores de Rubiales como Tomás González Cueto y Pedro González Segura, según han confirmado fuentes del caso, que también confirman que entre los detenidos figuran José Javier Jiménez y Ramón Caravaca. Hay también cinco personas investigadas. Los agentes indagan en las presuntas irregularidades en los contratos para jugar la Supercopa de España de fútbol en Arabia Saudí. También han pedido información sobre contratos de obra en el estadio de La Cartuja de Sevilla en el marco de la investigación judicial por posible corrupción y blanqueo de capitales que afecta a la etapa de Luis Rubiales al frente de RFEF. En concreto, se trataría de contratos de obras a acometer en La Cartuja pero ajenas a la celebración de las grandes competiciones que se celebran en este estadio de la capital andaluza que acoge, entre otros, los partidos de la Selección Española de Fútbol. Fuentes de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía también han confirmado que la UCO les ha requerido información sobre estos contratos relativos al estadio de La Cartuja. INVESTIGACIÓN EN MAJADAHONDA La petición de información se ha cursado en el marco de las diligencias ordenadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) por presuntos hechos delictivos asociados a la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales entre 2018 y 2023, cuando Luis Rubiales estaba al frente de la RFEF. La juez indaga en contratos presuntamente irregulares como el que llevó la Supercopa de España de fútbol a Arabia Saudí, en un acuerdo en el que medió Gerard Piqué, exfutbolista del FC Barcelona y presidente de la empresa Kosmos. Rubiales estuvo al frente de la RFEF entre 2018 y 2023, cargo del que dimitió tras la polémica surgida por el beso en la boca a Jenni Hermoso en la celebración del Mundial de fútbol femenino que ganó España y que le había costado inicialmente la suspensión provisional por parte de la FIFA. El exdirectivo también fue vicepresidente de la UEFA durante ese tiempo. Las diligencias policiales se han practicando en coordinación con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Además, ha contado con apoyo de EUROPOL y se ha desarrollado en varias provincias.