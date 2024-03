Los líderes de la UE tratarán de consensuar la petición de un alto el fuego en Gaza

(Actualiza con declaraciones del primer ministro belga, Alexander De Croo).

Bruselas, 21 mar (EFE).- Los líderes de la Unión Europea iniciaron este jueves una cumbre en Bruselas en la que tratarán de alcanzar un consenso para pedir un alto el fuego en la guerra de Gaza, después de que el pasado octubre, la única vez que han tratado hasta ahora la cuestión, se limitaran a pedir pausas humanitarias.

"Un alto el fuego debería haber ocurrido hace mucho tiempo", dijo el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, a su llegada a la reunión y recordó que la mayoría de los países de la UE lo han solicitado de forma individual, pero aún no lo han pedido como bloque.

En la misma línea, el canciller alemán, Olaf Scholz, señaló que Israel tiene derecho a defenderse del ataque de Hamás del pasado 7 de octubre, pero deseó que "ahora sea posible un alto el fuego duradero", al tiempo que se opuso a una gran ofensiva del Ejército israelí en la ciudad gazatí de Rafah.

También la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, aseguró que "hace ya mucho tiempo" que los líderes europeos no abordan la guerra en Gaza y deseó que ahora se llegue a un consenso para "apoyar un alto el fuego y que se puedan salvar vidas para avanzar hacia la solución de dos Estados".

Los líderes pedirán "una pausa humanitaria inmediata que conduzca a un alto el fuego", la misma fórmula que ya aceptaron 26 de los 27 ministros de Exteriores de la UE en febrero, salvo el húngaro, según el borrador de conclusiones de la cumbre, al que tuvo acceso EFE.

En este sentido, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, celebró que cada vez haya más consenso entre los líderes europeos sobre un alto el fuego.

Su homólogo belga, Alexander De Croo, que junto a Sánchez ha sido quién más insistentemente ha reclamado el alto el fuego, afirmó que la propuesta de resolución que ha presentado Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU pidiendo una tregua "inmediata" es "un buen ejemplo", pero dijo que quien tiene que liderar esta cuestión es la UE y no Washington.

No obstante, el canciller austriaco, Karl Nehammer, reclamó que el texto mencione también que Hamás ha cometido violencia sexual contra las mujeres, una petición que, según dijo, también pide la República Checa y que no recoge el borrador.

Scholz subrayó la necesidad de que Israel permita la entrada en Gaza de 500 camiones de ayuda humanitaria, ya que es "la ruta más importante" con la que alcanzar este objetivo.

También el presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, cuyo país ha puesto en marcha un corredor marítimo humanitario, dijo que se necesitan "usar más rutas para apoyar a la gente" de la Franja.

Sobre la situación en la Franja, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, aseguró que "lo que pasa hoy en Gaza es el fracaso de la humanidad. No es una crisis humanitaria, es el fracaso de la humanidad. No es un terremoto, no es una inundación. Es un bombardeo". EFE

