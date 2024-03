Los líderes de la UE piden una pausa inmediata en Gaza que lleve a un "alto el fuego duradero"

Los líderes de la Unión Europea han acordado este jueves pedir "una pausa humanitaria inmediata que conduzca a un alto el fuego duradero" en la Franja de Gaza, además de reclamar a Israel que no lleve a cabo una operación terrestre en Rafá, ciudad fronteriza con Egipto en la que se concentra un millón de desplazados gazatíes. Los mandatarios de los 27 han acordado una nueva posición común que endurece el enfoque hacia Israel y pone el énfasis en la "crítica" situación humanitaria en la Franja, insistiendo en el "efecto desproporcionado" de la ofensiva de Tel Aviv sobre los civiles, "en particular los niños", "así como el riesgo inminente de hambruna". En sus conclusiones, los mandatarios europeos reconocen su preocupación "por la pérdida sin precedentes de vidas civiles" y piden al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu que "no emprenda una operación terrestre en Rafá, que empeoraría la situación, ya de por sí catastrófica".