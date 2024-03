Lara Dibildos desmiente que vuelva a estar enamorada de un hombre moreno muy musculado

Tras asegurar que no ha retomado su relación con Cándido Conde-Pumpido a pesar de las imágenes en actitud cómplice y cariñosa que vimos en la revista 'Diez minutos' hace varias semanas, Lara Dibildos vuelve a ser noticia por su vida amorosa. Según desvela en primicia el portal 'Informalia' la actriz estaría enamorada de nuevo, y no precisamente del hijo del Tribunal Constitucional, con el que rompió el pasado octubre después de seis meses de noviazgo y con el que, a pesar de que se lleva muy bien, no se plantea por el momento una reconciliación. Al parecer, la hija de Laura Valenzuela mantendría una incipiente historia de amor con un hombre moreno y muy musculado con el que habría sido vista en el cumpleaños de Juan Peña este martes. Según la web, ambos habrían abandonado la fiesta cogidos de la mano y muy acaramelados, y habrían puesto rumbo en el mismo coche a la casa de la artista en el madrileño Paseo de la Castellana. Una información que ha pillado completamente por sorpresa a Lara que ha desmentido en exclusiva ante los micrófonos de Europa Press que esté de nuevo enamorada: "¿Qué tengo yo un moreno? De piel sí porque he estado en Canarias trabajando. No sé qué me estáis contando, os juro que no hago más que bailar como una loca y venirme a mi casa. No sé... no he leído nada" ha confesado alucinada. "En el cumpleaños de Juan Peña estuve con amigos, claro que sí, pero nada nada, que no hay nada de verdad que no. Me habéis pillado de sopetón, ni con un café en el cuerpo. Pero no tengo novio si es lo que me queréis preguntar. Ya me gustaría pero no" ha añadido con una sonrisa, reconociendo que no tiene ni idea de quién es el hombre moreno y musculoso del que habla 'Informalia'. "Pues es que éramos mucha gente, no sé a quién se refieren" ha zanjado.