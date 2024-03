Lanzado un "objeto en llamas" contra la Embajada de Israel en La Haya, Países Bajos

Una persona no identificada ha lanzado este jueves un "objeto en llamas" contra la Embajada de Israel en la ciudad de La Haya, en Países Bajos, según ha confirmado la Policía local, que ha especificado que hay un detenido en relación con el suceso, que se ha saldado sin víctimas. La Policía de La Haya ha señalado en un mensaje en su cuenta en la red social X que el suceso ha tenido lugar en torno a las 10.50 horas, sin dar detalles sobre el tipo de objeto lanzado. "Hemos arrestado a un sospechoso. No hay heridos", ha dicho, antes de agregar que han incautado una mochila hallada en la zona que ahora "es parte de la investigación". Por su parte, la Embajada israelí ha confirmado el incidente y ha subrayado que "es inaceptable que un ataque así tenga lugar en Países Bajos". "Afortunadamente, no hay heridos. Confiamos en que las autoridades adoptarán todas las medidas posibles para evitar este tipo de ataques", ha señalado. "Esto demuestra las peligrosas consecuencias de la preocupante tendencia al aumento del odio y la incitación. Este odio no puede ser tolerado", ha zanjado la legación diplomática israelí en un comunicado en su cuenta en X. El incidente llega en medio del aumento de las tensiones por la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que dejaron cerca de 1.200 muertos y 240 secuestrados. La ofensiva israelí ha dejado ya cerca de 32.000 palestinos muertos, a los que se suman más de 420 en Cisjordania y Jerusalén Este.