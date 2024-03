La Reina Letizia recupera su blusa verde satinada más favorecedora, ¡y vuelve al taconazo!

Segundo y último compromiso de la semana para la Reina Letizia, que con la vista puesta en las vacaciones de Semana Santa -en la que se desconocen los planes privados de la Familia Real- ha presidido en Madrid la entrega de la VII edición de los Premios Discapet a las Tecnologías Accesibles de la Fundación ONCE. Y si el lunes, durante la entrega de las ayudas a la Acción Social de la Fundación Mutua Madrileña, optó por estrenar una elegante chaqueta roja de tweed de corte clásico confeccionada por las mujeres de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituta (APRAMP) mostrando su apoyo incondicional a esta organización que ayuda a víctimas de la prostitución a tener una nueva vida, hoy ha apostado por reciclar una de las blusas más favorecedoras de su vestidor. Un diseño verde satinado con jaretes a la altura del pecho y en las mangas que estrenó en 2018 y de la que ya nos habíamos olvidado. ¡Y no puede estar más de tendencia casi 6 años después! Una prenda en un color vibrante que le sienta especialmente bien a Doña Letizia, y que ha combinado con un pantalón blanco de corte recto con cinturón a juego, consiguiendo un look 'working girl' sofisticado y perfecto para el día a día. Y, la gran sorpresa de este look con el que ha inaugurado la primavera, los taconazos que ha estrenado después de varios meses con zapatos de tacón sensatos y mocasines por el neuroma de Morton que padece en los pies y que le provoca fuertes dolores. Y sus nuevos 'Letizios', unos preciosos stilettos de piel labrada en color verde. Estilismos aparte, esta última aparición de la Reina antes de Semana Santa nos ha dejado una imagen muy curiosa, la de Doña Letizia comprando un cupón de la ONCE como si de una ciudadana más se tratase.