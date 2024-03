La Guardia Civil espera la vuelta de Rubiales en una operación con cinco detenidos en Madrid y dos en Granada

La operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por posible corrupción en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dejado cinco detenidos en Madrid y otros dos en Granada, a la espera de la posible vuelta a España de Luis Rubiales, ya que se investiga la comisión de delitos durante su etapa al frente de esta institución deportiva. Según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, la Fiscalía pedirá una orden de detención para Luis Rubiales si no regresa de República Dominicana, aunque la previsión es que el expresidente de la RFEF regrese pronto a España. Rubiales no se encontraba en España mientras los agentes han practicado siete detenciones y once registros, entre ellos uno en la vivienda del expresidente de la RFEF en Granada y otro en las instalaciones en Las Rozas (Madrid) de la federación. ANTIGUOS COLABORADORES DE RUBIALES Entre los arrestados se encuentran antiguos colaboradores de Rubiales como Tomás González Cueto y Pedro González Segura, según han confirmado fuentes del caso, que también confirman que entre los detenidos figuran José Javier Jiménez y Ramón Caravaca. Hay también cinco personas investigadas. Los agentes indagan en las presuntas irregularidades en los contratos para jugar la Supercopa de España de fútbol en Arabia Saudí. También han pedido información sobre contratos de obra en el estadio de La Cartuja de Sevilla en el marco de la investigación judicial por posible corrupción y blanqueo de capitales que afecta a la etapa de Luis Rubiales al frente de RFEF. En concreto, se trataría de contratos de obras a acometer en La Cartuja pero ajenas a la celebración de las grandes competiciones que se celebran en este estadio de la capital andaluza que acoge, entre otros, los partidos de la Selección Española de Fútbol. Fuentes de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía también han confirmado que la UCO les ha requerido información sobre estos contratos relativos al estadio de La Cartuja. FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN Y EUROPOL La petición de información se ha cursado en el marco de las diligencias ordenadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) por presuntos hechos delictivos asociados a la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales entre 2018 y 2023, cuando Luis Rubiales estaba al frente de la RFEF. La juez indaga en contratos presuntamente irregulares como el que llevó la Supercopa de España de fútbol a Arabia Saudí, en un acuerdo en el que medió Gerard Piqué, exfutbolista del FC Barcelona y presidente de la empresa Kosmos. Rubiales estuvo al frente de la RFEF entre 2018 y 2023, cargo del que dimitió tras la denuncia de la jugadora Jennifer Hermoso por el beso que le dio en la boca en la celebración del Mundial de fútbol femenino que ganó España. El exdirectivo también fue vicepresidente de la UEFA durante ese tiempo. Las diligencias policiales se están practicando en coordinación con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Además, cuenta con apoyo de EUROPOL y se desarrolla en varias provincias.