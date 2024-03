La Fiscalía de Bolivia asegura al Gobierno que no filtró información sobre una operación antidroga

El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, ha asegurado este miércoles que "no ha habido de ninguna manera filtración de información" por parte de la institución sobre dispositivos policiales para facilitar que un grupo de narcotraficantes lograra evitar que las autoridades incautaran un cargamento antes de fugarse del país, tal y como había planteado el Gobierno. "El fiscal del departamento de Oruro ha hecho conocer a través de los medios de comunicación la actuación que ha desarrollado esa autoridad en relación al operativo en el cual se ha dado la incautación de más de siete toneladas de cocaína. La explicación ha sido clara y concreta, no ha habido de ninguna manera una filtración", ha explicado. Lanchipa ha indicado que no comparte "el criterio vertido" por el Gobierno en esta materia. "Hemos demostrado en los hechos y el fiscal departamental ha señalado de manera concreta y específica", ha señalado, si bien ha agregado que se ha iniciado una investigación. El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, acusó en la víspera a la Fiscalía de filtrar información sobre el caso 'Todo Metales' en el que las autoridades lograron incautar hasta tres camiones cargados con siete toneladas de droga en Santa Cruz, aunque habrían incautado un cuarto de no ser por la supuesta filtración. "Lamentablemente, por información que se ha filtrado a través del Ministerio Público a los medios de comunicación, los dueños de esta mercancía han fugado del país", afirmó Del Castillo, que apuntó que al menos uno de los fugados podría estar ya en Estados Unidos. El caso 'Todo Metales' empezó a ser investigado por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico después de descubrir que una empresa siderúrgica había realizado hasta siete envíos de chatarra a Europa en menos de un año.