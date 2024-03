La filial de Dia en Brasil presenta una solicitud de "recuperación judicial" tras sus resultados negativos

La filial del Grupo Dia en Brasil, Dia Brasil, ha presentado una solicitud de "recuperación judicial", un proceso de reestructuración bajo derecho brasileño con el objetivo de intentar superar su actual situación económica y financiera, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El grupo ha explicado que la solicitud de "recuperación judicial" se circunscribe exclusivamente a Dia Brasil, y por lo tanto no impacta en la situación financiera de España y Argentina, donde actualmente el Grupo Dia ha logrado "una posición relevante con una estrategia centrada en la distribución alimentaria de proximidad". En concreto, el procedimiento de "recuperación judicial" es una alternativa regulada en Brasil que tiene como fin el de intentar ayudar a la continuidad de la operación en empresas con dificultades económicas y financieras en dicho país. Asimismo, esta solicitud se produce a continuación del proceso de reestructuración en Brasil comunicado el pasado 14 de marzo. Tal y como se informó, tras los persistentes resultados negativos registrados en el país, Dia Brasil decidió acometer el cierre de 343 tiendas, el 58% del total, y tres almacenes para intentar dar mayor estabilidad a su operación a la espera de definir nuevas decisiones estratégicas, tal y como la referida este jueves. El grupo ha recordado que desde su llegada a Brasil en 2001, ha realizado una "fuerte inversión y esfuerzo en el país que no ha obtenido el retorno esperable, persistiendo en pérdidas recurrentes, situación que ha desembocado finalmente en la decisión de optar por el referido proceso de recuperación judicial como potencial estabilizador de la situación de Dia Brasil". La solicitud de Recuperación Judicial se circunscribe exclusivamente a Dia Brasil, y, por lo tanto, no impacta en la situación financiera de España y Argentina, donde actualmente Grupo Dia ha logrado una posición relevante con una estrategia centrada en la distribución alimentaria de proximidad.