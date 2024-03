Igualdad impulsará una autoridad independiente que garantice el trato igualitario en el marco de la 'Ley Zerolo'

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que el departamento que dirige trabaja en la creación de una autoridad independiente en el marco de la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, conocida como 'Ley Zerolo', que garantice la igualdad en la convivencia. Durante una atención a medios este jueves en Sevilla, en el marco de la clausura de la IV Semana Antirracista, Redondo ha explicado que con esta figura, el Ejecutivo central busca "favorecer la convivencia pacífica para evitar cualquier tipo de discriminación". Así, ha detallado que esta autoridad independiente "es un elemento esencial que está en la ley, y que no ha sido desarrollado todavía", recalcando que desde Igualdad "queremos ponerla en marcha cuanto antes, y estamos trabajando para hacerla posible". La Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación entró en vigor en julio de 2023. Tipifica por primera vez el antigitanismo como delito de odio con sanciones que van desde los 300 a los 500.000 euros. En su contenido, la norma especifica que "nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, situación socioecónomica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".