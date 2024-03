Francisco Rivera se desmarca del delicado momento que atraviesa su hermano Julián Contreras

Los problemas se le acumulan a Julián Contreras desde que a principios de enero se sentó en el plató de '¡De viernes!' para arremeter contra su hermano Francisco Rivera. Días después de su polémica entrevista, su excasera salía a la palestra para revelar que había sido desahuciado por no pagar el alquiler durante más de un año, y asegurar que le debía una cantidad cercana a los 30.000 euros. Sin trabajo, y con su padre a su cargo -Julián Contreras padre padece un glaucoma en los ojos y es una persona completamente dependiente- el hijo de Carmen Ordóñez se lamentaba de lo complicado que era que le alquilasen una vivienda y, decidía abandonar Madrid para comenzar una nueva vida en Cuenca. Allí reside en un pequeño pueblo de 400 habitantes llamado Villar de Cañar y, aunque ha recibido una oferta para incorporarse al plantel de colaboradores de 'Así es la vida', no quiere trabajar en televisión, sino triunfar en redes sociales. Julián tiene un canal de YouTube con numerosos suscriptores en el que comenta la actualidad y en el que realiza diferentes entrevistas, siendo esta su única fuente de ingresos. Pero esta nueva faceta que espera que sea su tabla de salvación también le está dando más de un quebradero de cabeza, ya que como él mismo ha confesado, ha intentado sentarse con diferentes rostros conocidos y no ha tenido más que negativas: "Claro que sigo insistiendo, pero no es fácil y cada vez llevo peor las negativas. Pero las llevo peor porque sé por qué son y eso me jode más" ha reconocido. Una delicada situación sobre la que le hemos preguntado a Francisco Rivera, que ajeno a los problemas económicos y legales de su hermano menor ha asistido este miércoles con Lourdes Montes al concierto del 30º aniversario del grupo 'Los Alpresa' en Sevilla. Tras revelar en sus últimas apariciones que no quería hablar de Julián porque es un tema doloroso, ahora se ha mostrado indiferente al duro momento que atraviesa el joven y ha dejado claro que "no sé nada", confirmando que no está al tanto de las últimas polémicas de su hermano y que en nada ha cambiado su decisión de no querer saber absolutamente nada de él a pesar de que lo esté pasando muy mal. El momento, ¡en el siguiente vídeo!