Faith Birol (AIE): "La energía nuclear está regresando, un regreso muy grande"

Bruselas, 21 mar (EFE).- El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Faith Birol, señaló hoy que la energía atómica "está regresando" y apoyó la generación atómica para contribuir a descarbonizar la economía y mitigar el ascenso de las temperaturas.

"La energía nuclear está regresando, un regreso muy grande", declaró Birol a su llegada a la primera Cumbre de la Energía Nuclear, celebrada este jueves en Bruselas a iniciativa de Bélgica y de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA).

El economista turco alabó la generación atómica debido a que contribuye a las políticas contra el cambio climático y permite "generar electricidad en casa en vez de importarla" y producirla "sin interrupción".

Reconoció, no obstante, que presenta desafíos, especialmente "enormes costes de capital" debido en parte a que no tiene "muy buen historial de completar las plantas nucleares a tiempo": "Menos del 10 % de la electricidad mundial pero sin el apoyo de la nuclear no alcanzaremos las metas a tiempo", dijo Birol.

Por su parte, el comisario estadounidense para el Clima, John Podesta, recordó al llegar al foro donde se espera que participen más de 35 países, que "en la COP28, veinticinco países, liderados por Estados Unidos" se comprometieron a triplicar el nivel de energía nuclear para 2030".

"La expansión de la energía nuclear es capital para afrontar el cambio climático", agregó el alto funcionario estadounidense.

En cuanto a la financiación, reconoció que "hay interés de los países en desarrollo para tener apoyo del Banco Mundial y de otros bancos de desarrollo", agregó Podesta, quien dijo que está a favor de "eliminar restricciones" a esas líneas de financiación, como promueve Francia.

En ese sentido, el ministro de Exteriores de Pakistán, Mohammad Ishao Dar, subrayó en ese sentido que "el mundo en desarrollo tiene que tener acceso a la energía nuclear".

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, recordó que en el seno de la Unión Europea el recurrir o no a la energía nuclear es "una decisión de los Estados miembros", pero consideró que la generación atómica aporta "más libertad de influencia" y contribuye a la "construir autonomía estratégica" en la Unión Europea.

El primer ministro de Hungría, Víktor Orban, dijo que la energía nuclear "es rehén de enfoques ideológicos, lo que es malo"

"Nos gustaría que saliera de la posición de rehén", señaló el líder húngaro a su entrada al foro atómico de alto nivel. EFE

