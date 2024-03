Epic Games Store llegará a dispositivos iOS y Android a finales de 2024

Epic Games ha anunciado el lanzamiento de su tienda oficial de aplicaciones y juegos Epic Games Store para dispositivos móviles iOS y Android, un servicio que se implementará a finales de este año 2024. La compañía ha dado a conocer esta noticia en el marco de su evento State of Unreal 2024, que ha tenido lugar este miércoles en la Game Developers Conference de San Francisco (Estados Unidos), y que se ha podido ver a través de Twitch y YouTube. La desarrolladora de videojuegos anuncio a mediados de febrero que llevaría su tienda de aplicaciones a iOS en 2024, ante la inminente entrada en vigor de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea y el restablecimiento de su cuenta de desarrollo en App Store. Con la vigencia de la DMA, no obstante, Apple vetó de nuevo la cuenta de desarrollo obstaculizando el trabajo de Epic Games para llevar su tienda de aplicaciones y su videojuegos más popular, Fortnite, a dispositivos con sistema operativo iOS en Europa. Para el estudio de videojuegos, esto suponía "una violación grave" de la DMA por parte de Apple, a pesar de que el fabricante estadounidense estaba obligado a cumplir con esta normativa debido a que en Europa es considerado 'gatekeeper' o guardián de acceso del mercado. Días más tarde, Epic indicó que el fabricante de iPhone se había comprometido ante la Comisión Europea a restablecer su cuenta de desarrollo y que estaban avanzando "según lo planeado" para lanzar Epic Games Store para iOS en Europa. Epic ha anunciado ahora que, además de ser compatible con PC y Mac, Epic Games Store llegará a finales de este año a dispositivos con sistema operativo iOS y Android, un lanzamiento que incluirá Fornite. El encargado de dar a conocer esta noticia ha sido el genrente general de Epic Games y Epic Games Store, Steve Allison, que ha insistido en que "durante los últimos años Epic ha luchado sin descanso contra los 'gatekeepers' en plataformas móviles para permitir una distribución más justa y abierta". Con ello, el directivo ha subrayado que Epic Games Store se ha convertido en la primera tienda multiplataforma de juegos que trabajará a través de Android, iOS, PC Windows y ordenadores Mac. UNREAL ENGINE 5.4 Y OTRAS NOVEDADES En este evento, la desarrolladora ha presentado también el motor de juego Unreal Engine 5.4, que incorpora Motion Matching, un forma "sencilla y eficaz" de animar a los personajes en los juegos, así como una serie de mejoras en el rendimiento de la renderización. La versión preliminar llegará a finales de abril. Epic también ha comentado novedades para los diseñadores de sonido, que podrán utilizar Audio Insights, una nueva herramienta de creación de perfiles de audio, para crear, analizar y depurar el sonido. En el State of Unreal también se han adelantado novedades en Unreal Editor para Fortnite (UEFN), una aplicación de PC que sirve para diseñar, desarrollar y publicar juegos y experiencias directamente en Fortnite, lanzado hace un año. En concreto, Epic ha comentado la llegada de MetaHumans a esta plataforma, lo que permite a los desarrolladores la creación y animación de personajes no jugables (NPC, por sus siglas en inglés) realistas para Fortnite mediante las herramientas MetaHuman Creator y MetaHuman Animator. De cara a los próximos meses, la desarrolladora ha comentado que introducirá en UEFN nuevos controles y cámara en primera persona, un sistema de objetos que hace que sea más fácil crear armas y un nuevo sistema que permite controlar todos los objetos del juego, entre otras opciones.