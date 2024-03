El subsecretario de Estado de EEUU para Asia Central niega el supuesto complot para destituir a Imran Jan

El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos de Asia Central y Sur, Donald Lu, ha negado este miércoles las acusaciones en su contra sobre su presunto papel en el caso conocido como 'Cipher', un supuesto complot liderado por Washington para destituir al ex primer ministro de Pakistán Imran Jan. "Quiero ser muy claro en este punto. Estas acusaciones, esta teoría de la conspiración, son mentira. Es una completa falsedad", ha subrayado durante una sesión de la comisión de Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Varias personas han interrumpido el turno de palabra de Lu, al que han llamado "mentiroso", mientras que también han pedido la liberación de Jan. "La otra persona en la reunión, el entonces embajador de Pakistán en Estados Unidos, testificó ante su propio gobierno que no hubo ninguna conspiración", ha recordado. "Respetamos la soberanía de Pakistán. Respetamos el principio de que Pakistán, el pueblo paquistaní, debe ser el único que elija a sus propios líderes a través de un proceso democrático", ha señalado durante la sesión. Asimismo, Lu ha detallado que debido a estas acusaciones ha recibido amenazas de muerte tanto en su contra como contra su familia. "Yo no estuve involucrado en absoluto, ni ningún estadounidense, en ese proceso", ha resaltado. EL CASO 'CIPHER' Un tribunal de Pakistán condenó en enero al ex primer ministro Jan a diez años de cárcel por la filtración de un documento diplomático clasificado durante un acto público en el que denunció una supuesta conspiración extranjera para sacarle del poder. El exministro de Exteriores Shah Mahmud Qureshi, otro alto cargo del partido de Jan, fue igualmente sentenciado a diez años de prisión por el mismo caso, que deriva de la decisión de Jan de presentar en marzo de 2022 el citado documento durante un mítin. A pesar de que Jan no indicó de qué país se trataba, días después acusó a Estados Unidos de intentar derrocarle y especificó que el cable estaba relacionado con una reunión entre el embajador de Pakistán en Washington, Asad Majid Jan, y el citado Lu. Tras ello, Islamabad anunció que presentaría una queja ante Estados Unidos por lo que describió como una "interferencia flagrante" en los asuntos de Pakistán, si bien Shehbaz Sharif, quien reemplazó a Jan tras la exitosa moción de censura en su contra en abril de 2022, afirmó que no había pruebas de una conspiración.