El presidente de Portugal nombra primer ministro a Luís Montenegro

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha anunciado este jueves de madrugada que ha nombrado como primer ministro del país a Luís Montenegro, candidato de la conservadora Alianza Democrática (AD) y líder del Partido Social Demócrata (PSD), después de haber ganado las elecciones del 10 de marzo. Rebelo de Sousa ha tomado la decisión tras haber completado las audiencias con los partidos políticos y las coaliciones que se presentaron a los comicios legislativos y después de que el secretario general del Partido Socialista, Pedro Nuno, reconociera que sería el líder de la oposición, según reza un comunicado de la Presidencia lusa. Este mismo miércoles el jefe de Estado ha recibido en el Palacio de Belén a una delegación de AD integrada por representantes del PSD y del Centro Democrático y Social-Partido Popular (CDS-PP), quienes le han presentado una composición del futuro gobierno y que se hará pública en una semana, el 28 de marzo. Tras el nombramiento, Montenegro ha adelantado que ha acordado con Rebelo de Sousa que la toma de posesión del jefe de Gobierno tendrá lugar el 2 de abril, según un anuncio realizado por el conservador desde el Palacio Presidencial y recogido por la agencia de noticias Lusa. El primer ministro saliente, António Costa, ha felicitado a Montenegro por su nombramiento y le ha trasladado sus "mejores deseos de éxito en la gobernanza, por el bien de Portugal y de los portugueses". "Naturalmente, el Gobierno garantizará la mejor colaboración de transición entre carteras y la instalación del XXIV Gobierno constitucional", ha indicado a través de su perfil en la red social X. El anuncio del presidente ha tenido lugar poco antes de que se conocieran los resultados finales del voto exterior. Alianza Democrática ha obtenido 80 escaños --tras la suma de los votos obtenidos en Madeira donde dicha coalición concurrió sin el Partido Popular Monárquico (PPM)-- frente a los 77 de los socialistas y los 50 del ultraderechista Chega, que ha logrado un apoyo sin precedentes cuadruplicando sus diputados. Ninguno de los partidos ha logrado la mayoría absoluta que otorgan los 116 diputados de los 230 que conforman la Asamblea, por lo que Montenegro contará con un gobierno en minoría en el que queda en el aire por el momento si la formación Iniciativa Liberal (que cuenta con ocho escaños) tendrá presencia en el Consejo de Ministros. Chega ha mostrado su disposición a formar parte del gabinete, su líder, André Ventura, ha presionado afirmado que "la gran mayoría no se puede desperdiciar" por "ego o soberbia", en una clara respuesta al silencio del líder del PSD y la posible continuación de su estrategia en contra de cualquier acuerdo con la ultraderecha. "Aquellos que, insistiendo en su ego o su arrogancia, desperdician (una mayoría parlamentaria muy amplia) mirando para otro lado o ignorando el voto de casi 1,2 millones de portugueses, serán los que provocarán toda la inestabilidad que pueda vivir el país", ha declarado antes de lamentar que no ha sido posible "obtener ningún acuerdo de gobernanza". Las elecciones adelantadas estuvieron marcadas por la inesperada renuncia del primer ministro, António Costa, en noviembre de 2023 por un caso de corrupción que le señaló erróneamente y que marcó el final de una mayoría absoluta socialista que no ha sido posible revalidar en estas elecciones.