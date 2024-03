El Polisario ve "progresos" en su lucha ante la Justicia europea por impugnar los acuerdos con Marruecos

El Frente Polisario ha señalado este jueves que ha observado "progresos" en sus demandas ante la Justicia europea para impugnar los acuerdos con Marruecos, después de la recomendación de la Abogada General de la UE propusiera al tribunal anular la decisión del Consejo por la que se celebra un acuerdo de pesca. No obstante, el Frente Polisario sostiene que a pesar de estos "avances", también "es necesaria cierta cautela", ya que estas conclusiones no son sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), para las que habrá que esperar "meses". Aún así, ha destacado que "en esta batalla jurídica que comenzó hace diez años, se han hecho grandes progresos" y que ya "no se discute la admisibilidad de las acciones judiciales del pueblo saharaui", señala en un comunicado. "La Abogada General retoma los argumentos del Frente Polisario sobre el derecho a la autodeterminación y el derecho a la soberanía permanente sobre los recursos naturales. Todo ello se inscribe en una jurisprudencia favorable al pueblo saharaui, que se confirma paso a paso", ha destacado. La Abogada General de la UE ha propuesto este jueves al TJUE que se anule la decisión del Consejo por la que se celebra el acuerdo de asociación para la pesca sostenible con Marruecos al considerar que vulnera el principio de autodeterminación del territorio del Sáhara Occidental al no tratarlo como "separado y distinto" de Marruecos. Sin embargo, la misma Abogada General indica, por otro lado, que el Tribunal General incurrió en un error al anular la decisión por la que se aprueba, en nombre de la UE, un acuerdo arancelario preferencial con Marruecos relativo al territorio del Sáhara Occidental, por lo que propone tumbar dicha sentencia. En este segundo caso, la Abogada General concluye que el acuerdo arancelario preferencial sí trata al territorio del Sáhara Occidental como separado y distinto. Por su parte, el Gobierno de Marruecos ha respondido instando a los países de la UE a asumir sus responsabilidades con los acuerdos alcanzados y a rechazar los posibles "chantajes" y "maniobras políticas" en referencia a estos procesos abiertos en la Justicia europea.