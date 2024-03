El nuevo director de la Policía de Investigaciones de Chile pide disculpas por la conducta de su predecesor

El nuevo director general de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, Eduardo Cerna, se ha desmarcado este jueves de su predecesor, Sergio Muñoz, quien dimitió tras ser acusado por la Fiscalía de revelar información reservada, y ha pedido disculpas por su conducta "individual", que no representa a la institución. "Aprovecho la situación para pedir disculpas a los y las ciudadanas, a los y las detectives de las autoridades que me acompañan por la situación que hemos estado viviendo y lo que hemos representado como institución", ha dicho tras salir de una primera reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá, en el Palacio de La Moneda. Cerna, que ocupaba el cargo de subdirector de Administración Logística y Administración de la PDI, ha afirmado que estas son "conductas individuales" que "no tienen cabida en la PDI. "No las hemos aceptado y no las aceptaremos", ha subrayado. "Aprovecho la ocasión para instar a todos los detectives que integran la PDI que sigamos trabajando con mayor dedicación y esmero para demostrar que la institución está por las personas", ha zanjado, según ha recogido el diario 'La Tercera'. El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó en la víspera la posible trama de corrupción en el seno de la PDI, aludiendo a que "una persona no puede manchar a toda la institución". "Aquí nadie está por encima de la ley, tenga el cargo que tenga", resaltó. Boric designó a Cerna como sucesor de Muñoz después de que su predecesor se viera obligado a dimitir tras ser acusado de "difundir antecedentes de una investigación a terceros ajenos" en una investigación sobre lavado y blanqueo de activos contra el abogado Luis Hermosilla, investigado por malversación de fondos.