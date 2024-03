El ministro de Educación anuncia su candidatura a primer ministro de Irlanda

El ministro de Educación de Irlanda, Simon Harris, ha anunciado este jueves su candidatura a primer ministro y líder del partido conservador Fine Gael tras la dimisión de Leo Varadkar por motivos "personales y políticos". "Quiero agradecer a todo el mundo su apoyo y su confianza. Significa mucho para mí y trabajaré día y noche. Lo daré todo para reparar esa confianza", ha señalado, agregando que espera traer "energía y entusiasmo" al liderazgo del partido. Harris también ha elogiado a Varadkar por liderar el partido en "tiempos muy difíciles", como el desafío del Brexit o la pandemia de la COVID-19. "Estoy en modo de escucha. Hablaré con miembros de todo el país", ha aseverado en una entrevista con la cadena RTÉ. Preguntado por la posibilidad de convocar elecciones generales, el titular de Educación ha recordado que habrá comicios "en el próximo año". "Estoy comprometido, como sé que lo está mi partido y como creo que lo están los demás partidos, a continuar el trabajo de gobierno y el programa de gobierno", ha agregado. Harris ha ido ganando adeptos a lo largo de la mañana, especialmente después de que el ministro de Gasto Público, Paschal Donohoe, haya anunciado que no se presentará. La ministra de Protección Social, Heather Humphreys, también ha descartado su candidatura. Varadkar, que ha sido el primer ministro de Irlanda más joven en ocupar el cargo tras su llegada al poder en 2017, ha descartado respaldar a algún candidato. "Existe una larga tradición dentro del Fine Gael, una buena tradición, que es la de no respaldar a un candidato en particular. Y eso es lo que voy a hacer yo", señaló a su llegada a la sede Consejo Europeo. La decisión de su dimisión fue tomada después de que el Gobierno fracasara en su intento por modernizar la Constitución en el marco del referéndum celebrado el pasado 9 de marzo, lo que ha supuesto un duro revés tanto para los partidos tradicionales irlandeses que gobiernan en coalición, Fianna Fáil, Fine Gael y Partido Verde, como el Sinn Féin, que lidera la oposición, ya que todos ellos habían apoyado los cambios.