El jefe de la Misión de la ONU en Libia y el general Haftar acuerdan aumentar esfuerzos para celebrar elecciones

El jefe de la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), Abdoulaye Bathily, se ha reunido con el general Jalifa Haftar, alineado con las autoridades asentadas en el este del país, en un encuentro en el que se han comprometido a intensificar sus esfuerzos para lograr un acuerdo político que lleve a las esperadas elecciones generales y culminar el proceso de transición tras la guerra civil. "Me he reunido con el comandante del Ejército Nacional de Libia, el general Jalifa Haftar, para examinar la situación política, económica y de seguridad en Libia y explorar vías para hacer avanzar el proceso político. (...) También coincidimos en la necesidad de intensificar los esfuerzos para alcanzar un acuerdo político entre todos los actores clave", ha destacado Bathily en su cuenta de la red social X, antes Twitter. Asimismo, ambos han coincidido en que todos los actores políticos deben tener una mayor coordinación basada en los "pasos que se han dado para permitir la celebración de elecciones". Por otro lado, Bathily también se ha reunido con el primer ministro unidad, Abdul Hamid Dbeibé, reconocido por la comunidad internacional, para hablar sobre la necesidad de que las autoridades asentadas en el este del país faciliten el acceso de ayuda humanitaria para la población "He renovado mi llamamiento a todos los dirigentes libios para que estén a la altura de sus responsabilidades y aúnen sus esfuerzos en beneficio de su patria, también en la gestión del proceso de reconstrucción de la ciudad de Derna y otras zonas afectadas por las inundaciones", ha añadido, que dejaron miles de muertos y desaparecidos. El país se encuentra dividido en dos administraciones después de que la Cámara de Representantes diera por finalizado el mandato del primer ministro de unidad, Abdul Hamid Dbeibé, por el aplazamiento de las elecciones presidenciales en diciembre de 2021 y nombrara para el cargo a Fazi Bashaga, recientemente suspendido en el cargo y reemplazado por el ahora ministro de Finanzas, Osama Hamad. Dbeibé fue elegido como primer ministro por el Foro de Diálogo Político Libio (LPDF) en febrero de 2021, con lo que sustituyó al hasta entonces primer ministro de unidad, Fayez Serraj, quien aceptó ceder sus competencias tras el proceso de consultas, iniciado después de un acuerdo de alto el fuego después de que las autoridades de Trípoli rechazaran la ofensiva militar lanzada en abril de 2019 por el general Jalifa Haftar, alineado con las autoridades asentadas en el este.