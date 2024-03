EE.UU. demanda a Apple en caso antimonopolio por el iPhone

(Bloomberg) -- El Departamento de Justicia de Estados Unidos y 16 fiscales generales demandaron el jueves a Apple Inc., acusando al fabricante del iPhone de violar las leyes antimonopolio al bloquear el acceso de sus rivales a las funciones de hardware y software de sus populares dispositivos.

La demanda, presentada ante un tribunal federal de Nueva Jersey, marca la culminación de una investigación de cinco años sobre la segunda empresa de tecnología más valiosa del mundo. La Administración Biden ha hecho de la competencia una piedra angular de su política económica, y Silicon Valley se ha convertido en un objetivo clave.

La demanda alega que Apple ha utilizado su poder sobre la distribución de aplicaciones en el iPhone para frustrar innovaciones que habrían facilitado a los consumidores cambiar de teléfono. La compañía se ha negado a admitir aplicaciones de mensajería multiplataforma, ha limitado las billeteras digitales de terceros y los relojes inteligentes que no sean de Apple, además de bloquear servicios móviles streaming en la nube.

Recientemente, Apple agregó compatibilidad con servicios de juegos ​​en la nube y dijo que agregaría mensajería multiplataforma RCS a finales de este año.

El grupo de fiscales generales incluye los de California, Nueva Jersey y Washington, DC.

Comenzó en 2019

El Departamento de Justicia de la Administración Trump abrió su investigación antimonopolio sobre Apple en 2019. Una investigación de la Cámara de 2020 sobre cuatro gigantes tecnológicos descubrió que Apple opera como un monopolio en la distribución de software en el iPhone, lo que genera enormes ganancias a partir de comisiones de hasta el 30% que cobra a los desarrolladores.

En 2020, Epic Games Inc., el creador del popular videojuego en línea Fortnite, demandó a Apple por su App Store. Un juez federal determinó que las políticas de la App Store no violaban la ley federal antimonopolio, pero sí la ley estatal de California.

Como resultado de ese caso, Apple dijo en enero que permitiría a los desarrolladores estadounidenses utilizar sistemas de pago alternativos, pero cobraría una tarifa más baja del 27% para la mayoría de las compras digitales o del 12% para las suscripciones. Epic cuestionó esos cambios, argumentando que son inadecuados.

El miércoles, Microsoft Corp., Meta Platforms Inc y X Corp., la empresa anteriormente conocida como Twitter, también apuntaron a los cambios propuestos por Apple, afirmando que el fabricante del iPhone ha impuesto onerosas limitaciones a los enlaces a sistemas de pago alternativos.

Último desafío antimonopolio

La demanda estadounidense es la última de una serie de casos antimonopolio que desafían al gigante tecnológico. A principios de este mes, la Unión Europea multó a Apple con €1.800 millones (US$2.000 millones) por excluir servicios de música rivales en el iPhone. Apple presentó una apelación.

Mientras tanto, la compañía introdujo varios cambios en sus políticas de la App Store en Europa para cumplir con las nuevas normas de la UE para las grandes tecnológicas: la Ley de Mercados Digitales. Apple, con sede en Cupertino, California, permitirá a los usuarios europeos descargar aplicaciones para iPhone desde la web, permitirá a los desarrolladores ofrecer descuentos fuera de la App Store y autorizará que mercados de terceros vendan aplicaciones.

Apple también reestructuró la tarifa que cobra a los desarrolladores europeos, estableciendo una tarifa más barata del 17%, junto con un cargo de procesamiento del 3% para el software que utiliza su sistema de compra dentro de la aplicación y una tarifa de 50 centavos por instalación de aplicación para el software que se descarga más de 1 millón de veces en un período de 12 meses. Estas tasas ya han suscitado objeciones de algunos desarrolladores y es probable que los reguladores de la UE investiguen si los cambios propuestos por Apple se ajustan a la ley.

La semana pasada, la compañía dio marcha atrás y dijo que restauraría la cuenta de desarrollador de Epic, lo que permitiría al fabricante de Fortnite crear su propia tienda de aplicaciones en la UE, que podría competir con la de Apple. Esto se produjo un día después de que los reguladores de Bruselas cuestionaran la decisión de Apple de prohibir Epic y plantearan la posibilidad de nuevas multas para el fabricante del iPhone.

Esta es la tercera vez que el Departamento de Justicia demanda a Apple por infracciones antimonopolio en los últimos 14 años. En 2010, la empresa aceptó resolver las acusaciones de que había acordado ilegalmente no contratar a empleados de Google, Adobe Inc. o Pixar, de Walt Disney Co.

Dos años más tarde, el Departamento de Justicia demandó a Apple y a los editores de libros por fijar ilegalmente el precio de los libros electrónicos vendidos en el iPad. Después de que el Departamento de Justicia ganara el juicio, Apple se vio obligada a aceptar un supervisor y a adoptar políticas y formación para mejorar su cumplimiento de la legislación antimonopolio.

