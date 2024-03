Crónica del Brann - Barça Femení, 1-2

El Barça Femení venció (1-2) al Brann noruego este miércoles en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones celebrada en el Asane Arena de Bergen, un partido que pudo saldarse con goleada visitante pero que terminó con renta mínima para las campeonas. El conjunto azulgrana dejó abierto el cruce pese a los goles de Graham Hansen y Salma Paralluelo, uno en cada parte, por culpa de la entrega del Brann en defensa, además de la fe para lograr el 1-1 poco antes del descanso. Las de Jonatan Giráldez bajaron enteros en el segundo tiempo pero al menos lograron el triunfo. El vigente campeón tuvo la eliminatoria en su mano ya en el primer tiempo, con una veintena de ocasiones y sólo una a la red. Graham Hansen adelantó a las catalanas a los nueve minutos, después de un saque de esquina y un par de buenas paredes, y el Barça dominó en un asedio cada vez más severo sobre la meta rival. El Brann resistió como pudo y, con cierta fortuna, mantuvo el marcador en la mínima. La posesión azulgrana creció y el equipo noruego vio complicarse la salida a la contra, cada vez más cerca de su portería. Salma Paralluelo, Mariona, Aitana y la propia Hansen tuvieron ocasiones claras para doblar la renta. Sin embargo, en un mal repliegue, el Barça se durmió y alimentó a la ya de por sí animosa grada local y su debutante equipo en cuartos de la máxima competición continental. El Brann encontró los pasillos y fue desde su campo hasta el área rival, con el centro letal que encontró sola a Kvamme en el segundo palo. La capitana noruega se llevó las manos a la cabeza, con su primer gol en esta Champions, y el Barça, con más de 20 ocasiones y un balón a la madera de Paredes en la última, se fue al descanso con un inesperado 1-1. Las de Giráldez volvieron al césped artificial noruego con el mismo guion, pero el Brann aún más crecido. La motivación subió en las locales, confiadas en aguantar atrás y buscar la contra. Salir fue mucho pedir, pero la defensa redujo incluso la producción de un Barça que no llegó tanto como en el primer tiempo. Aún así, por un pelo no volvió a marcar Hansen y Salma, que no había estado tan participativa como suele, logró el 1-2 a veinte minutos del final. La internacional española finalizó una larga y paciente jugada azulgrana, para lograr al menos un pequeño premio. Giráldez metió a Alexia Putellas y Rolfö pero la meta Mikalsen terminó siendo la mejor noruega, evitando la última de Aitana que se fue al larguero. Un triunfo para el Barça a refrendar en casa dentro de una semana ante un Brann que terminó también contento. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: BRANN, 1 - BARÇA FEMENÍ, 2. (1-1, al descanso). --ALINEACIONES. BRANN: Mikalsen; Stevenik, Ostenstad, Tynnila (Ritter, min.79); Kvamme, Kielland (Renmark, min.78), Haugland, Lund; Engesvik (Eikeland, min.56), Gaupset (Svendheim, min.86); Crummer (Aahjem, min.79). BARÇA FEMENÍ: Cata Coll; Bronze, Engen, Paredes, Ona Batlle (Rolfö, min.72); Keira Walsh, Aitana, Patri Guijarro (Putellas, min.72); Graham Hansen (Vicky López, min.89), Salma (Brugts, min.89) y Mariona (Pina, min.80). --GOLES: 0 - 1, min.9, Hansen. 1 - 1, min.39, Kvamme. 1 - 2, min.72, Salma. --ÁRBITRA: Alina Pesu (RUM). Amonestó a Engesvik (min.45+1) y Tynnila (min.74) por parte del Brann. --ESTADIO: Asane Arena.