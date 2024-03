Blinken dice que EEUU sigue presionando y ve "posible" lograr un alto el fuego en Gaza

El Cairo, 21 mar (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo este jueves en El Cairo que Estados Unidos sigue presionando a las partes implicadas para alcanzar un alto el fuego en Gaza en las negociaciones que seguirán esta semana en Doha, un acuerdo que ve "posible".

"Las diferencias se están acortando y seguimos presionando para lograr un acuerdo en Doha. Todavía queda un duro trabajo por hacer, pero sigo pensando que es posible", dijo Blinken en una rueda de prensa en El Cairo junto con el ministro de Exteriores egipcio, Sameh Shukri, tras una reunión con sus homólogos de Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y el responsable de la Autoridad Palestina.

Para reforzar su compromiso con esta tregua, el jefe de la diplomacia estadounidense reiteró que EE.UU. presentará una resolución ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la que por primera vez pedirá específicamente "un alto el fuego inmediato" en Gaza, después de haberse opuesto a tres resoluciones de otros países que así lo pedían.

"Espero que todos los países apoyen esta resolución", apuntó Blinken, quien urgió a aumentar y agilizar la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza para evitar una crisis de graves proporciones.

"Los niños no deberían morir de desnutrición en Gaza ni en ningún otro lugar por estas circunstancias. El 100 % de la población en Gaza está experimentando niveles severos de inseguridad alimentaria. No podemos permitir esto. No debemos permitir que esto ocurra", afirmó rotundamente.

En este sentido, destacó la importancia de reforzar la entrega de ayuda humanitaria por tierra, mar y aire, al tiempo que mostró su rechazo a una operación terrestre israelí en la localidad palestina de Rafah, donde más de un millón y medio de palestinos desplazados viven hacinados.

En su intervención, Blinken defendió nuevamente la creación de un Estado palestino independiente con garantías de seguridad para Israel con el objetivo de evitar una nueva guerra como la actual y alcanzar la paz en la región, con el Estado israelí integrado con sus vecinos.

El ministro de Exteriores egipcio apuntó que es necesario "desarrollar procesos para implementar estos objetivos en una nueva fase de perspectiva política a través de la solución de los dos Estados".

"Hay que abordar las circunstancias actuales para romper con el círculo de violencia que ha marcado a numerosas generaciones con sangre y sed de venganza", añadió Shukri.

Tras llegar a estas valoraciones después de la reunión con los seis países árabes, el secretario de Estado de EE.UU. viajará este viernes a Israel para seguir con la ronda de conversaciones que puedan culminar con la paz integral en la región.