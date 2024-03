Alex Márquez busca lograr cuanto antes su primera victoria en MotoGP

Juan Antonio Lladós

Portimao (Portugal), 21 mar (EFE).- El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP23) no disimuló a la hora de reconocer que le gustaría conseguir cuanto antes su primera victoria en MotoGP y dijo que "por qué no en Portimao, o en Austin", las dos siguientes citas del campeonato.

Sincero como siempre, Alex Márquez reconoció en una entrevista con la Agencia EFE que "es difícil", pero se preguntó de inmediato, "¿por qué no Portimao?", y enseguida recalcó: "Si no puede ser aquí, pues Austin, en donde fui rápido el año pasado, y después vienen circuitos como Jerez y Le Mans, en los que a lo mejor me cuesta algo más, pero hay que ver".

"El año pasado llegué a circuitos en los que con la Honda había sufrido muchísimo y con Ducati fueron de los circuitos en los que iba más rápido, como por ejemplo en Austin, en donde en 2022 había sufrido como un perro y en 2023 tuve ritmo para ganar la carrera, pero luego tuve la caída con Martín. Hay que verlo porque cada año cambia muchísimo, cambian los neumáticos y cambia la moto y de un circuito en donde has estado bien vas mal o al revés", señaló Alex Márquez en una amplia entrevista que continuó con el trazado estadounidense.

Pregunta: ¿Pero Austin, en donde Marc -Márquez- tiene unas estadísticas espectaculares, puede ser un circuito favorable?

Respuesta (sonrisas): "Sabemos de quién es territorio, pero no es tanto como objetivo sino hablando globalmente, puesto que es un circuito en el que antes sufría, y ahora voy bien, así que porqué no puede ser o aquí o en Austin, y sino seguiremos trabajando para que algún día o cuando la tengamos, podamos conseguir la primera victoria en MotoGP".

P.: ¡Qué sea lo antes posible!

R.: "Exacto".

Evaluando el inicio de la temporada, Alex Márquez ha hecho balance tras la carrera de Catar de la siguiente manera: "Empezamos un poco en donde yo quería, en esas posiciones que queríamos y un poco donde lo dejé el año pasado, por explicarlo de alguna manera; sí que Malasia fue excepcional, pero ya a la mitad del año, tras la lesión en la India, estuve en esas posiciones y quería empezar, sobre todo, en un circuito en el que el año pasado sufrí bastante, que era Catar".

"Así, estar dentro de los siete o los cinco primeros, creo que lo cumplimos, y también era un fin de semana difícil para nosotros, porque en los test habíamos tenido bastantes problemas, sobre todo el último día de 'rebote' y 'vibraciones', y supimos solucionarlo bastante bien, y estoy contento de cómo fue y, en particular, de construir una buena base, pues creo que las cinco primeras carreras son clave ya que si empiezas a ir bien, sin cometer errores, hace que todo lo que viene del resto de la temporada, de las carreras que quedan, tengas una visión mucho más positiva de todo", explicó Alex Márquez a EFE.

P. Después de una primera carrera de la temporada, puede calibrar las diferencias entre la Ducati Desmosedici del año pasado y la de la actual temporada...

R. "Creo que aún es pronto para decirlo, creo que han dado un paso, sobre todo en aerodinámica, en motor puede que también, pero desde fuera lo que parece ahora mismo es que es sobre todo en la aerodinámica, que hay que terminar de entender, pero sí que pueden tener alguna ventaja en Catar, pero también desventajas en otros circuitos, ya que no saben qué es lo que pueden conseguir y cómo se va a comportar la moto en otros circuitos, en los que nosotros tenemos la información del año anterior, así que hay que estar hábil y aprovechar los circuitos en los que sabemos que la moto va bien".

P. ¿Cree que la moto puede estar a la altura a lo largo de la temporada para conseguir los objetivos que se ha planteado?

R. "Sí, sí. Y se ha visto otros años, que Di Giannantonio ganó en Catar, yo gané la carrera sprint en Malasia, así que sí es cierto que tienes algo de desventaja, como es normal, porque en teoría si hacen una moto nueva es porque ellos deciden que es mejor, o es algo mejor, pero el paquete técnico que nosotros tenemos está bien".

P. ¿Es una ventaja o una faena tener a su lado un compañero de equipo como Marc, ocho veces campeón del mundo?

R. "No, claro, la gente lo ve como una desventaja porque tu rival o tu compañero de equipo es tu primer rival, sí, pero cuando es tu hermano es diferente, hay una rivalidad sana dentro del box, hay un espíritu positivo en el que todos remamos en la misma dirección, que hacemos las reuniones juntos e intentamos mejorar todos en la misma dirección, los técnicos también, y desde ese punto de vista no todo es negativo, también habrá muchas cosas positivas".

"Si sabes separar el factor de que es ocho veces campeón del mundo, que el foco está siempre puesto en el equipo y que todo el mundo te mira más con lupa, que es algo a lo que estoy acostumbrado desgraciadamente, pues hace que lo veas normal, pero yo creo que es una cosa más positiva que negativa".

"Cuando a mí me dijeron, cuando hubo la posibilidad, yo fui el primero que quise que Marc estuviera en el equipo, ya que hace que suba mi nivel pues tener un compañero que es ocho veces campeón del mundo y que sabes que va a ir rápido o muy rápido, hace que tu subas el nivel y que esa rivalidad sana hace que acabes dando más".

P.: ¿Así, el hecho de que su hermano esté en el equipo permite pensar en que las referencias y los datos van a ser mejores y les va a permitir mejorar más rápidamente?

R.: "Sí, sí, sobre todo para los técnicos, pues a veces con un piloto te puedes quedar con la duda, pues si hay mucha rivalidad, tampoco hay una información clara de todo, y de esta manera, entre dos, se puede sumar más que uno solo, y es ahí donde creo que en pretemporada y también ahora; aunque no hay que mezclar tampoco, hay que saber separar y saber que cada uno tendrá sus sensaciones, él tendrá unas y yo tendré otras, pero hay muchas cosas que se pueden poner en común".

P.: ¿El planteamiento sigue siendo pensar en un 'top cinco o siete'?

R.: "Sí, entre top siete y top cinco, es ahí dónde yo quería empezar y en donde hemos empezado; a partir de ahí, si las cosas van mejor y cada vez estamos más cerca, pues ya vamos a meter otros objetivos más ambiciosos de alguna manera, pero creo que el poder tener una base y el poder ponerte un objetivo al principio de la temporada, es bueno para no obsesionarte a la hora de llegar a cosas para las que aún no estás preparado".

P.: ¿Qué espera de la carrera de Portimao?

R.: "Creo que es un circuito en el que he conseguido buenos resultados, fui rápido el año pasado, también con la Honda he conseguido buenos resultados y es uno de esos circuitos favoritos, pero no por esa razón tiene que subir la confianza o las expectativas aquí. Hay que ir entrenamiento a entrenamiento y el primer día veremos dónde estamos, si estamos bien perfecto y si no lo estamos, pues a mejorar, pero tenemos que ver dónde estamos". EFE

JLL/ism